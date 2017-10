Savnet kvinne funnet død i Seljordsvatnet

Egenæs ble funnet på 13 meters dyp mellom Vesleøy og Storøy i Seljordsvatnet i Telemark, der det er søkt med sonar etter en savnet lærer.

TAKKER: Innsatsleder i politiet Bjørn Olav Eilefstjønn takker alle som har bidratt i søket. Foto: Roald Marker / NRK

– Vedkommende ble funnet i nærheten av der ulykken fant sted, og er hentet opp fra vannet, sier innsatsleder i politiet Bjørn Olav Eilefstjønn.

Politiet har varslet de pårørende.

Omfattende søk

Den 53 år gamle læreren hadde først reddet seg i land etter en båtvelt på torsdag, men hun la ut på svøm igjen for å redde to elever.

Begge de unge mennene er funnet og erklært døde.

Siden hendelsen skjedde torsdag er det gjennomført kontinuerlig søk både til lands og til vanns med omfattende ressurser, blant annet Røde Kors, Sivilforsvaret og andre frivillige. Til sammen ni dykkere fra Røde Kors i Bamle og Skien har søkt i vannet.

LETEMANNSKAPER: Dykkere fra Røde Kors har bistått i søket etter kvinnen. Foto: Roald Marker / NRK

– Hvordan har det seg at dere har lett i to dager med dykkere også kommer det en sonarbåt som gjør funn etter kort tid?

– Det er veldig grumsete på bunnen her noen plasser. Det var så grumsete at selv om vi nå med sonaren hadde lokalisert stedet så var det litt vanskelig for dykkerne å hente opp vedkommende til tross for at vi hadde bøye tett nede ved der hun befant seg, sier Eilefstjønn.

Politiet takker

Innsatslederen ønsker på vegne av politiet å takke alle som har vært med på å søke etter den savnede læreren.

– Og resultatet fikk vi i dag, selv om det er aldri så tragisk så fikk vi en bekreftelse på at vi er ferdig med den jobben som skal gjøres her, sier Eilefstjønn.

Politiet samarbeider nå videre med kommunenes kriseteam for å ivareta de pårørende og andre involverte.