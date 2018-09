– Det er veldig surt. Dette er ein bil eg har bruka mange timar på å stelle i stand, seier Tor Arne Nilsen.

Han og ein kamerat skulle berre hente opp båten til Nilsen, som låg på sjøen i Brevik. Nilsen køyrde sin trufaste Mercedes geländewagen. Ein bil han har brukt mykje pengar på å få i fin stand.

Fekk bilen i ryggen

Nilsen fortel at han rygga roleg ned til vasskanten, stoppa og skulle gå ut av bilen for å dra ut vinsjen.

– Då starta bilen og rulle, og døra trefte meg i ryggen, seier han.

Nilsen landa på nokre steinar, og så forsvann berre bilen utover vatnet, og blei borte.

Tor Arne Nilsen såg bil og bilhengar forsvinne under vatn og bli borte då han skulle ta opp båten. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Det var ganske sjokkerande. Eg visste ikkje kva eg skulle gjere, seier Nilsen.

Han fekk til slutt ringt politiet, som også var usikre på korleis dei skulle løyse situasjonen. Etter kvart fekk Nilsen tak i ein bergingsbil og ein dykkar. Brannvesenet kom også til staden for å hjelpe.

KREVJANDE BERGING: Det var ikkje lett å få bilen opp av sjøen Foto: Anne Lognvik / NRK

Overvaka bilen

Brannvesenet var i fyrste omgang urolege for at det kunne leke ut bensin og olje frå bilen. Dei blei difor verande på staden for å halde eit auge med berginga.

– Vi kjem til å observere ut over kvelden og natta, sa Tommy Berge Olsen, utrykkingsleiar i Porsgrunn brannvesen, til NRK i går kveld.

Bergingsarbeidet synte seg å vere krevjande. Bilen hadde kila seg fast i eit hol på ti meters djup.

Omkring klokka 00:30 i natt blei bilen henta opp frå vatnet av bergingsmannskapa.

Nilsen reknar bilen som totalvrak.