Pakken fra Sector Alarm inkluderer utrykning ved brann og innbrudd, og sensorer med kamera som tar bilder om alarmen blir utløst.

– Det hjelper jo svært lite når vekter kommer frem halvannen time etter at alarmen har gått, sier Wemberg til NRK, og reagerer på at politiet heller ikke ble kontaktet av selskapet.

Det var lokalavisen Telen som først omtalte saken.

Ble oppringt på jobb

Det var mandag formiddag, klokken 11.18 presis, at Wemberg fikk en telefon fra selskapets alarmsentral.

Samboerparet Rune Wemberg og Trine Beate Evensen fikk seg en ubehagelig overraskelse mandag. Her avbildet i en annen sammenheng. Foto: Privat

Alarmen gikk i huset deres like utenfor Notodden sentrum, og nå lurte Sector Alarm på om personen de observerte på overvåkningsbildet fra stuen deres kunne være et familiemedlem, eller andre som hadde noe der inne å gjøre.

Wemberg, som var på jobb i Kongsberg, slo på tråden til både samboeren og andre familiemedlemmer som kunne være aktuelle.

Ingen av dem oppholdt seg i huset.

Dermed ringte han tilbake til selskapet klokken 11.24, og opplyste at det sannsynligvis dreide seg om et reelt innbrudd. Wemberg fikk beskjed om at vekter allerede var varslet, og underveis.

Klokken går

Da det hadde gått en time uten at han hadde hørt noe, klokken 12.31, kontaktet Wemberg selskapet på nytt. Operatøren lovet å ringe vekteren, og kunne klokken 12.40 opplyse at vekteren befant seg tre kilometer unna boligen.

Ti minutter senere fikk huseieren beskjed om at vekteren var fremme på stedet. Halvannen time etter at alarmen var utløst.

I mellomtiden hadde samboeren, Trine Beate Evensen, rukket å komme hjem fra jobb for å sjekke huset sammen med en kollega. Hun kunne konstatere at et vindu sto åpent, og at noen tusen kroner i kontanter hadde forsvunnet, før vedkommende hadde forlatt stedet igjen.

– Da faller jo noe av vitsen med å ha alarm som inkluderer vekterutrykning og et kamera som tar bilder bort, sier han oppgitt.

Politiet bekrefter at de fikk varsel om hendelsen, og sendte en patrulje til stedet klokken 13.50, den 24. september.

Kan ikke kommentere enkeltsaker

Kommunikasjonssjef i Sector Alarm, Sissel Eckblad, beklager at kunden opplevde en sen utrykning, etter at alarmen gikk.

– Det vi kan si, er at alarmsignalet vi fikk inn først så ut til å dreie seg om en falsk alarm. Det resulterte i en feilvurdering fra vår side, og en annen effektivt enn det man normalt kan forvente.

– Huset befinner seg knappe fem kilometer utenfor Notodden sentrum. Har dere vektere stasjonert på Notodden?

– Ja, vi har definitivt vektere på Notodden. Dette skyldes som sagt en feilvurdering, sier Eckblad, som ikke ønsker å kommentere konkrete opplysninger om hendelser hos sine kunder.