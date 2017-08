Rønne ga visningskaos

Megler Elin Gunnestad opplevde tidenes oppmøte på visningen av et gammelt hus på Notodden torsdag.

– Jeg hadde med 30 prospekter som ble revet bort det første kvarteret. Så her har det vært masse mennesker.

Hun har ikke tallet på hvor mange som kom på visningen, men et raskt anslag kan tyde på rundt hundre personer. I gaten var det så mange biler at bussen ikke kom frem.

Det har vært mye kaos, mange biler og bussjåføren måtte stoppe bussen, den kom ikke forbi, så vi måtte prøve å få tak i eierne av bilene. Elin Gunnestad, megler

OPPUSSINGSOBJEKT: Huset mangler både bad og kjøkken. Foto: Robert Hansen / NRK

1900-talls sjarm

Huset fra 1922 har original innredning, listverk og dører. Her har tiden stått stille i snart 100 år. Den enkle kjøkkenbenken i det blå kjøkkenet er plassbygd. Ved siden av er matkottet snekret inn i et hjørne. Den originale skapdøren har tre speil og originale hengsler.

– Du kommer tilbake i tid når du kommer inn her, det er et hus med sjel, sier megleren.

Utslagsvasken med kaldtvannskran er montert opp i et annet hjørne. Ved siden av den står komfyren av litt nyere dato. Det er en vedfyrt Jøtul med to kokeplater, produsert på slutten av 1950-tallet.

FORKJØPSRETT: Kommunen har forkjøpsrett på den 1,7 mål store tomten. Foto: Robert Hansen / NRK

Forkjøpsrett

Huset på Notodden ligger sentralt i Tinnebyen, et stenkast fra E134. Tomten er på 1700 kvadratmeter. Det selges som et oppussingsobjekt og er nøye gjennomgått av en takstmann.

Lav standard har gjort at prisantydningen er særdeles lav, bare kr 650.000. Gunnestad tror lav pris er grunnen til at så mange kom.

– Jeg tror det er prisen. For 650.000 i dag så får du så å si ingen ting.

VISNINGSKAOS: Megler Elin Gunnestad har sjeldent sett så mange folk på visning. Foto: Robert Hansen / NRK

De mange som hadde møtt opp har forskjellig bakgrunn og planer. Noen er unge førstegangskjøpere, andre er snekkere som vil skaffe seg et utleieobjekt.

– Jeg tenker at det er mange som ønsker å få seg et sted å bo, eller at de vil pusse opp og leie ut, eller rive ned og bygge opp noe nytt.

Fredag ettermiddag ble huset solgt for kr 1.625.000.

Kommunen har forkjøpsrett, så selv de som vinner budrunden er ikke sikret å få kjøpe huset.

– Kommunen kan være litt interessert, men de vet ikke, sier megleren.

Mangler bad

Bad finnes ikke, men det er et vannklosett montert nede i kjelleren. Der nede er det også muggsopp og råte, noe en av dem som kom på visning fikk kjenne på kroppen. På vei ned til kjelleren, tråkket en kvinne igjennom plankene i trappereposet.

– Det er et platå i trappen før du kommer ned. Da to personer tråkket der samtidig, tråkket en kvinne igjennom plankene.

Gunnestad understreker at ingen ble skadet. Men, at folk ble mer varsomme kan nok en av kommentarene fra en som gikk rundt tyde på.

– Jeg tør ikke gå på loftet altså.