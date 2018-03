I 2013 var Vinje og Haukeli Røde Kors ute på redningsoppdrag etter at to franske skiløpere ble meldt savnet i området mellom Telemark og Hordaland.

Tor Aage Dale i Vinje og Haukeli Røde Kors Hjelpekorps filmes av en drone. Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Letemannskapene ønsket å undersøke et spesielt område der skiløperne kunne befinne seg, men på grunn av skredfaren kunne ikke mannskapene sendes inn.

I stedet ble de sittende og vente på et helikopter for å rekognosere i området.

– I et slikt tilfelle ville en drone vært veldig fint å ha. Vi blir sittende og vente, for vi kan ikke risikere mannskapets sikkerhet, sier Tor Aage Dale, operativ leder i Vinje og Haukeli Røde Kors Hjelpekorps.

Tor Aage Dale, operativ leder i Vinje og Haukeli Røde Kors Hjelpekorps. Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Nå har hjelpekorpset fått 85.000 kroner fra Vinje kommune til å kjøpe inn drone.

– Hvis den drona klarer å redde ett liv, så er det en kjempeinvestering. Det å ta i bruk ny teknologi er helt rett, sier Dale.

Han tror utstyret kan bli nyttig blant annet i forbindelse med snøskred og for å søke etter forsvunne personer på Hardangervidda.

Strenge regler

Enkelte hjelpekorps i Røde Kors bruker drone i dag. Det gjelder Tromsø og Karmøy.

Hjelpekorpset ønsker flere droner, men konstituert leder for enhet for beredskap, søk og redning i Røde Kors, Anders Thorheim, sier at for å følge myndighetenes regelverk må man skynde seg langsomt.

– Vi skjønner at det er strenge regler for bruk av droner. Vi ønsker at det gis dispensasjoner for redningstjeneste som skal bruke droner, sier Thorheim. Det gjelder blant annet regler for bruk av infrarødt kamera.

Norges Røde Kors mener droner kan gi mer effektive søk- og redningsaksjoner, samt at det reduserer sikkerhetsrisikoen for letemannskapene. Det er også billigere enn å bruke helikopter.

Anders Thorheim i Norges Røde Kors. Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Norges Røde Kors er i kontakt med myndighetene for å se på hvordan dronene kan brukes i fremtiden.

– Vi ønsker i større grad å bruke droner i søk- og redningsoperasjoner, sier Anders Thorheim.

Det krever også omfattende opplæring innenfor hjelpekorpsene.

Kostbart

– Mannskapene skal både kunne faget søk og redning, i tillegg til at de skal være sertifiserte piloter. Det innebærer at både Røde Kors og luftfartsmyndighetene stiller krav til mannskapene som skal betjene dronene, sier Thorheim.

Droner er sårbare for vær og vind. Det er spesielt fuktighet som kan skape problemer for elektronikken. Tor Aage Dale i Haukeli og Vinje Røde Kors er ikke bekymret for at en drone skal bli stående på bakken på Haukelifjell.

– Det er et hjelpemiddel når det ikke er ekstremvær, og dronene tåler en del sekundmeter vind. Vi skal finne en drone som fungerer etter vårt behov, sier Dale.