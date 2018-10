Jeg skjønte med en gang at nakken var brukket Robert Haugen

Det har gått drøye sju år siden ulykken, 26. juli 2011.

Stillasmontøren og en kollega i firmaet Telemark Byggutleie skulle bare avslutte oppdraget på en skole i Fyresdal.

Kollegaen kjørte truck, mens Haugen gikk opp i stillaset.

Han skulle skynde seg, og tok ikke på seg sikkerhetssele. Han hoppet ned på en trelem, som viste seg å være ødelagt. Dermed falt han rett i bakken, nesten syv meter ned.

– Jeg ble ganske momentant lam, forteller Haugen.

Fare for liv og helse

I september gjennomførte Arbeidstilsynet 400 kontroller på byggeplasser over hele landet. Nesten 200 ble stengt. Mange risikerer bot.

Hadde arbeideren tråkket feil ville han falt 5–6 meter ned, mener Arbeidstilsynet. Byggefirmaet måtte stenge umiddelbart etter tilsynet. Foto: Arbeidstilsynet

– Det er altfor mye. I halvparten av plassene vi har kontrollert, har vi funnet forhold som medfører alvorlig eller overhengende fare for liv og helse, sier Stig Magnar Løvås, som har nasjonalt ansvar for bygg- og anleggsaktivitet i Arbeidstilsynet.

Regiondirektør i Arbeidstilsynet, Stig Magnar Løvås sier det er alvorlig at bedrifter ikke tar sikkerhet på alvor. Foto: Kari Sørbø / NRK

Bare i Rauland og på Gaustablikk, ble 19 av 24 byggeplasser stengt i slutten av september.

I hele ni av ti tilsyn der arbeid ble stanset, var årsaken uforsvarlig arbeid i høyden. Manglende verneutstyr på sag var årsak til stans i tre av ti tilsyn. I noen tilsyn var begge disse forholdene årsak til stans.

– Det er veldig alvorlig. Mange blir delvis ufør etter slike ulykker.

Stillaset på bildet var ikke sikret godt nok. Foto: Arbeidstilsynet

Sitter i rullestol

Etter måneder på sykehus og opptrening på Sunnaas for Robert Haugen, ble det klart at den aktive håndballspilleren aldri ville kunne gå på sine egne bein igjen.

Han klandrer ingen andre enn seg selv.

– Jeg slurvet med egen sikkerhet på jobb den dagen. Det er på høy tid at byggebransjen lærer. Små detaljer kan være årsaken til ulykker. Det vet både jeg og firmaet jeg jobber i alt om.

I dag sitter han i rullestol, og er fortsatt ansatt i Telemark byggutleie. Haugen ser etter forholdene lyst på livet.

– Jeg velger å fokusere på at jeg ikke fikk skader i hodet. Det kunne tross alt vært enda verre.

Viktig med tilsyn

Sammen med sjefen sin, Odd-Arild Bakka, har Haugen flere ganger fortalt historien sin i forbindelse med HMS-kursing.

Bakka er glad for at Robert ble med videre på laget.

Odd Arild Bakka er sjefen til Robert Haugen, og glad for at han valgte å fortsette i jobben etter ulykken. Foto: Nils Skumsvoll

– Vi har alltid hatt fokus på sikkerhet, men ulykken førte utvilsomt til at vi har blitt enda nøyere på at alle skal følge faste prosedyrer.

– Må kraftigere lut til

Bakka tror Arbeidstilsynets hyppige kontroller er nødvendig.

– Det er alltid noen som slurver. Det kan bli fatalt.

Arbeidstilsynet ser mange seriøse virksomheter som jobber godt for å ivareta sikkerheten.

– Men vi ser en del som primært er opptatt av å skaffe seg oppdrag og gjøre dem raskt og billig. Der virker det som at det må kraftigere lut til for å få respekt for regelverket, sier Løvås i Arbeidstilsynet.

Stillaset på bildet er et eksempel på falsk sikkerhet, mener Arbeidstilsynet. Sikringen er veldig lealøs og stillaset mangler rekkverk. Foto: Arbeidstilsynet