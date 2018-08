Det opplyser Dag Størksen, politistasjonssjef ved Grenland politistasjon.

Alarmen gikk i Skien klokken 10.24, da flere vitner ringte inn og fortalte om mannen, som var ikledd kamuflasjeutstyr, og etter sigende bar på et våpen.

Dette utløste en større politiaksjon, og flere skoler ble evakuert.

Beredskapstroppen ble satt inn og flere helikoptre deltok i aksjonen.

Udramatisk pågripelse

– Vi har pågrepet en etnisk nordmann i slutten av trettiårene, hjemmehørende i Skien, sier han til NRK.

Politiet på stedet i forbindelse med hendelsen i Skien mandag. Foto: Håkon Eliassen

Les mer om aksjonen HER

Han forteller at politiet fant et luftvåpen hjemme hos personen.

– Våpenet ser til forveksling ut som et grovkalibret gevær.

Rett mann

Politiet er sikre på at de har rett mann i arrest.

– Vi har funnet uniform og fått en forklaring på bevegelsesmønsteret som gjør at vi er sikre på at dette er mannen som ble observert tidligere i dag.

– Hva var grunnen til at han oppholdt seg i området med våpen?

– Det har jeg ikke oversikt over her og nå, men det vil den videre etterforskningen bringe på det rene, sier stasjonssjefen.

Krevende aksjon

Stasjonssjefen understreker at det var en krevende aksjon, selv om selve pågripelsen var udramatisk.

– Her var alle parametere på plass for å iverksette en omfattende politiaksjon. Observasjonene som ble meldt in til politiet ga uttrykk for uro og bekymring, noe vi mente måtte avklares snarest mulig.

Han ønsker ikke å uttale seg om mannen er kjent av politiet fra tidligere forhold.

Følger opp elever mandag

Mandag får elevene ved Hjalmar Johansen videregående skole i Skien hjelp fra bedriftshelsetjenesten og helsesøster.

Eli Bergstrøm Auråen opplyser til NRK at elevene vil få oppfølging mandag. Foto: Håkon Eliassen

Det sier rektor Eli Bergstrøm Auråen.

Mange elever seier at de ble svært redde da skolen ble stengt og deretter evakuert under den væpna politiaksjonen i dag.