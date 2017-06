Mandag freder Riksantikvaren 14 miljøer langs Bandakkanalen på strekninga fra Ulefoss til Dalen, øverst i Telemarkskanalen.

VRANGFOSS: Det største sluseanlegget er Vrangfoss som har fem slusekammer og en løftehøyde på 23 m. Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Dette omfatter 8 brygger og 6 sluseanlegg. For eksempel slusene på Vrangfoss, med det vi anser som kanskje det mest praktfulle av sluseanleggene i kanalen, sier seksjonssjef Mari Amundsen hos Riksantikvaren.

Bandak-Norsjøkanalen utgjør sammen med Norsjø-Skienkanalen det vi kaller for Telemarkskanalen.

– Bandakkanalen er et fantastisk anlegg som vi mener det er viktig å klare å ta vare på også i framtida, sier hun.

125 år

At anlegget nå blir fredet betyr at man ikke kan gjøre endringer uten å søke, men dagens bruk skal kunne fortsette. Samtidig betyr det også at man kan motta og søke om tilskudd til vedlikehold og istandsetting.

125 ÅR: Telemarkskanalen ble ferdigstilt i 1892, og ble på den tiden betegnet som et «åttende underverk» i Europa. Foto: Marthinius (1850-1916) Skøien

Bandakkanalen er en turistattraksjon og med fredninga håper Riksantikvaren at enda flere kan få øynene opp for det fantastiske kulturminnet dette er. Anlegget er unikt og forteller en spennende historie om fløtning, transport, samferdsel og turisme.

Gjennom mange år var Bandakkanalen helt sentral for utviklingen av den moderne industrien i Norge. I tillegg er Bandakkanalen det største anlegget av sitt slag i landet med hele 15 sluser og en løftehøyde på 57 meter.

I år fyller Telemarkskanalen har 125 år.

– Vi kan si at fredninga er vår bursdagsgave til kanalen, sier Mari Amundsen hos Riksantikvaren.

En del av historien

STOLT: Frida Sviland i Telemarkskanalen regionalpark byr på historisk spill og kanaltur til jubileumspris når fredningen av Bandakkanalen markeres førstkommende mandag. Foto: Malin Nygaard / NRK

Frida Sviland ved Telemarkskanalen regionalpark tar imot gaven med åpne armer.

– Den er vi veldig glad for, og stolt av, sier hun.

At Bandakkanalen fredes ser Sviland som en anerkjennelse av kanalens nasjonale verdi. At den er en del av fortellingen om Norge, ikke bare Telemark.

– Under Telemarkskanalen minutt for minutt så vi at folk er veldig glad i Telemarkskanalen. Det myssa jo av folk fra Skien til Dalen. Vi vil gjerne at folk skal være med, når vi får en slik anerkjennelse og en slik bursdagsfeiring som vi nå skal ha, sier hun.

OPPLEV TELEMARKSKANALEN: Telemarkskanalen minutt for minutt ble en kjempesuksess i august 2012. Både folk og værguder stilte opp og sørget for feststemning langs kanalen. Du trenger javascript for å se video. OPPLEV TELEMARKSKANALEN: Telemarkskanalen minutt for minutt ble en kjempesuksess i august 2012. Både folk og værguder stilte opp og sørget for feststemning langs kanalen.

Mandag byr hun på et historisk spill i det Victoria kommer opp til øverste sluse ved Vrangfoss. Riksantikvaren skal overrekke et diplom og det blir taler, blant annet ved fylkesordføreren. Det blir bursdagskake, kaffe og konsert.

For dem som har lyst blir det mulighet til å ta turen med Victoria fra Vrangfoss til Ulefoss til jubileumspris, eller en guidet tur i det historiske anlegget.