Rev trolig drept av ulv i Fyresdal

– Vi har konkludert med at det antakelig er en ulv som har tatt livet av reven, sier rovviltkontakt Ole Roer i Statens Naturoppsyn (SNO) i Telemark.

Han fikk melding om at en rev var funnet død bare 50 meter fra et bolighus på et gårdstun i Fyresdal. Etter å ha undersøkt reven, tor Roer det er ulv som har tatt livet av reven.

– Reven var drept med ett enkelt bitt i hals/nakkeregionen. Dette er typisk ulveadferd, en hund ville bitt flere ganger og på en annen måte. I tillegg blei det sett spor i grusveien inn til gården, spor som var større enn hundespor, sier Roer.

Gården reven ble funnet på ligger i Hegglandsgrend, nord for Fyresdal sentrum.

Det er måten reven har blitt drept på, med ett eneste bitt mot nakken og halsen, som gjør at fagfolkene tror det er en ulv som har tatt livet av reven. Foto: Statens Naturoppsyn

Mye sau i området

Det er sluppet flere tusen sauer på beite i området der den døde reven blei funnet. I skog- og heilandskapet på begge sider av dalen beiter det sau, og flere sauebønder er informert om at det kan være en ulv i området, sier Roer.

– Det er også flere sauebønder som har tatt kontakt med meg. Det er foreløpig ingen meldinger om sau som skal ha blitt tatt av ulv, men flere sauebønder er nå på veg ut for å sjekke flokkene, sier rovviltkontakten.

Melding om sett ulv

Ikke lenge etter at SNO fikk melding om den døde reven, kom beskjeden om at en ulv var observert lenger sør i bygda.

– Det skal ha blitt sett en ulv som har krysset hovedveien ved Våmur, sør for Fyresdal sentrum, omtrent en mil fra der reven blei funnet død, sier Roer.

Han utelukker ikke at det kan være samme ulven.

– Det kan stemme med tid og avstand, men er selvsagt vanskelig å si sikkert.

Siden det er umulig og spore den antatte ulven på barmark, foretar ikke SNO seg noe før eventuelle andre observasjoner blir meldt inn.

Det er heller ikke aktuelt med jakt på ulven før det eventuelt kan dokumenteres at ulv har tatt sau, og en søknad om skadefelling innvilges.