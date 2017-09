23-åringen beskrev det som en helt vanlig dag på jobben der han ekspederte kunder på Maxbo.

Det har den drapstiltalte mannen forklart under rettssaken som startet i Aust-Telemark tingrett i dag. Han erklærte seg skyldig etter alle tiltalepunktene. 23-åringen er også tiltalt for oppbevaring av narkotika, samt kjøp og bruk av anabole steroider.

Statsadvokat Anne Margrete Katteland vurderer å legge ned påstand om 18-års forvaring for den drapstiltalte. Foto: Britt Boyesen / NRK

Frode Sanni, som var en fast kunde, kom innom. De to kjente hverandre godt. Sanni hadde noen uker tidligere snakket med 23-åringen om videoer den butikkansatte satt og så på i arbeidstida. Han reagerte på at 23-åringen så på IS-videoer der de halshugde mennesker. Den 3. desember kom Sanni inn på pauserommet, og de begynte å diskutere videoer igjen.

Han skulle slå meg hvis jeg viste ham slike filmer igjen, forklarte den tiltalte.

Drapssiktet hadde beroligende stoffer i blodet

Påvirka av steroider

23-åringen mener han overreagerte fordi han var påvirka av steroider. Han gikk ut i bilen og henta en kniv. Da han kom inn igjen, stakk han Sanni to ganger i halsen før han skilte hodet hans fra kroppen.

Hvis han ikke hadde vært der da jeg kom tilbake fra bilen med kniven, hadde ingenting skjedd, mente han. Etter drapet gikk han ut til en kollega og fortalte hva som hadde skjedd.

23-åringen var helt rolig da brannvesenet og politiet kom til stedet.

Sanni døde etter knivstikkene i halsen. Allikevel valgte tiltalte å bruke en kniv og en øks for å skille hodet fra kroppen.

Jeg ville sjokkere og få respekt, forklarte han.

IS-videoene gjorde ham nysgjerrig

Han innrømmer at han hadde vært nysgjerrig på hvordan det var å gjøre dette etter å ha sett IS-videoene.

Den drapstiltalte har brukt narkotika i perioder fra han var 17 år. Da var det først og fremst cannabis, ecstasy og kokain. I mars begynte 23-åringen med anabole steroider fordi han trodde det ville være bra for selvtilliten.

Søstera og mora reagerte på at humøret hans endra seg etter dette. Han ble mer hissig.

Tre dager før drapet fikk han klar beskjed fra legen sin om å slutte med steroider. Det hadde påvirka hjertet hans. Da begynte han å halvere dosene, men han kunne ikke slutte brått.

På samme tid fikk han klager på jobben. Han fikk høre at kollegaer reagerte på oppførselen hans.

På spørsmål fra statsadvokaten sa 23-åringen at han ikke ville bruke narkotika eller annet dop igjen.

Mente han ble ydmyka

Det var et anstrengt forhold mellom drapstiltalte og Sanni. 23-åringen hadde jobba for Sanni sommeren 2014, men hadde ikke fått betalt. Etter gjentatte purringer fikk han utbetalt 100 kroner timen. Det skjedde først våren 2016.

23-åringen opplevde at Sanni ydmyket ham foran kollegaer og kunder og han følte seg tråkka på av kommentarer fra mannen han drepte.

Den drapstiltalte sier han aldri tidligere i livet har vært voldelig eller trua noen, og mente han gikk godt overens med de fleste. Det var først etter at han begynte med steroider at han endra oppførsel og fikk et hissig temperament.

Nå bruker han tida på studier i fengslet. Han tar studiespesialiserende fag for den videregående skolen. I fengslet får han også samtaler med psykolog. Han jobber på snekkerverkstedet i Skien fengsel og vurderer å ta fagbrev etter hvert.

