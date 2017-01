Vinden har vist muskler i Sør-Norge det siste døgnet. I løpet av onsdag kan det komme til å blåse opp til liten storm i Ytre Oslofjord.

Flere ferger er blitt innstilt som følge av uværet. Det gjelder blant annet forbindelsen mellom Horten og Moss, der fergeselskapet Bastø-Fosen melder at all trafikk er innstilt inntil videre. Vegtrafikksentralen melder at Oslofjordtunnelen er nærmeste alternativ.

Også Vestfoldbanen er stengt mellom Skien og Larvik fordi et tre ligger over sporet. Dermed vil det bli forsinkelser på denne strekningen utover dagen. Ved 11-tiden meldte Bane NOR at togstrekningen mellom Spikkestad og Asker er stengt etter at et tre falt over sporet.

– Det er en ganske vindfull og våt dag. Det har kommet mye nedbør, og det regner langs kysten, men i fjellet kommer nedbøren som snø, sier meteorolog Espen Biseth Granan.

Vanskelige kjøreforhold

Uværet fører til at det er kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda. E134 over Haukelifjell er åpen for normal ferdsel, men kan bli kolonnekjørt eller stengt på kort varsel. Også fergene til Color Line som trafikkerer strekningen mellom Sandefjord og Stromstad er innstilt inntil været bedrer seg.

Politiet i Søndre Buskerud melder om en flygende trampoline på Hurumlandet. I samme område har et tre blåst over veien på fylkesvei 11 mellom Sætre og Røyken. I Asker og Bærum anmoder politiet båteiere om å undersøke båter og fortøyninger. Foreløpig har det ikke kommet inn noen meldinger om problemer knyttet til høy vannstand, men både vinden og nedbøren vil fortsette utover dagen.

– Det er mye vind fra sørlig kant, og sterk kuling på kysten. Dette går videre østover, så utover ettermiddagen eller kvelden blir det bedre vær. I løpet av dagen kan det bli vanskelige kjøreforhold i fjellet, sier Granan.

Fikk tre over seg

Øst politidistrikt melder om at stormen skaper problemer også på land. En person ble skadd etter å ha fått en gren over seg, etter det politiet karakteriserer som ren uflaks.

Ulykken skjedde i Skogbrynet i Moss da en gren blåste ned og traff en mann i hodet. Han har fått et stort sår i hodet, og ble fraktet til Sykehuset Østfold Kalnes med det som beskrives som større personskader, sier operasjonsleder Runar Eriksen.

Politiet regner med at det vil komme inn flere meldinger til dem utover dagen i forbindelse med uværet.

Lørdag kan også kysten i Sør-Norge oppleve hvite dager, ifølge meteorolog Espen Biseth Granan. Foto: Nina Eriksen / NRK

Kulden kommer tilbake

Nordavinden vil ta over de nærmeste dagene, og da synker temperaturen.

– Torsdag og mot helgen kommer et væromslag. Nordavinden drar inn kjøligere og tørrere luft, og da vil temperaturene synke.

Og er vi i lavlandet heldige kan det også bli hvitt de neste dagene.

– Det ser ut som om det kan komme snø, også nær kysten når vi kommer til lørdag, sier meteorologen.