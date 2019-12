Reglene for salg av Viagra skaper forvirring

En knapp uke etter at det ble åpnet for reseptfritt salg av det mye omtalte legemiddelet i Norge, måtte det endringer til.

Ulik praksis

Det holder nemlig ikke bare med skriftlig informasjon om produktet, slik enkelte kjeder har trodd.

Det er krav til obligatorisk veiledning før man kan få kjøpe legemidlet, og apotekets ansvar å sørge for at dette blir gjennomført på en profesjonell måte.

Dette gjelder også i nettapotek, noe Statens legemiddelverk måtte presisere overfor bransjen fredag.

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk. Foto: Kristian Havnes Klemetzen / NRK

– Dette har blitt tolket litt forskjellig i forbindelse med salg på nett. Derfor har vi måttet komme med en presisering, sier medisinsk fagdirektør, Steinar Madsen.

Apotek 1 valgte å stanse salget på nett i noen dager.

Det opplyser kommunikasjonssjef Kjersti Solberg Ofstad til NRK.

– Vi jobber fortløpende med å finne ut av hvordan reglene skal tolkes, men vi får en klikk og hent-løsning opp i løpet av dagen, som gjør at våre kunder igjen kan handle på nett og hente i apotek.

Selger innenfor apotekenes åpningstid

Farmasiet.no og flere andre kjeder fortsatte salget, men kun innenfor vanlig kontortid.

Slik skal kundene sikres enkel tilgang til en farmasøyt for veiledning.

Dermed mener Stig Henning Pedersen, farmasøyt og apoteker i Farmasiet, at de har funnet en god løsning.

Stig Henning Pedersen, farmasøyt og apoteker i Farmasiet.no. Foto: Morten Rakke Photography

– Da får de tilgang både på telefon og chat, sier han.

Pedersen mener Statens legemiddelverk med fordel kunne ha satt seg bedre inn i hvordan dette kunne foregå i praksis på nettapotek, før de åpnet for reseptfritt salg.

Han mener netthandel åpner for helt andre muligheter for informasjon og veiledning enn et fysisk apotek.

– Jeg tror vel ikke Statens legemiddelverk har tenkt så nøye gjennom hvordan de tekniske løsningene på nett fungerer. Dette vil gå utover salget, og rammer kundene som ikke får handlet utenom åpningstid.

Reseptfritt

Viagra, eller Sildenafil som det egentlig heter, er et legemiddel som skal behandle impotens.

Potensmiddelet har blitt solgt reseptfritt på apotek i Norge siden 16. desember i år.

Dette skal etter planen hindre ulovlig kjøp av medisiner på nett fra kriminelle nettverk.

Ifølge tall fra Reseptregisteret har potensmidler blant menn i alderen 15–29 år økt kraftig de siste ti årene.

I fjor fikk 3315 menn under 30 år resept på potensmiddel. Det er mer enn dobbelt så mange som for åtte år siden.

Om det reseptfrie salget har økt interessen ytterligere er det for tidlig å si noe om.

Kjersti Solberg Ofstad, kommunikasjonssjef i Apotek 1. Foto: Apotek 1

Verken Farmasiet eller Apotek 1 har salgstall de vil gå ut med på et så tidlig tidspunkt, men Solberg Ofstad sier interessen har vært generelt god.

– Det hadde vi også ventet.