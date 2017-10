Redusert lærartettleik

Etter trykk frå fylkeskommunen, har Skien og Porsgrunn vidaregåande skular redusert lærartettleiken. Dei har òg slått saman klasser og redusert bruk av vikarar for å få budsjetta sine i balanse. Statusrapporten for dei økonomiske tiltaka blir lagt fram for fylkestinget i dag.