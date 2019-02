Redder isklatrer som har falt i foss

Operasjonsleder Arild Alfheim i Sørøst politidistrikt sier en britisk mann i 20-årene var i et følge med to andre klatrere da han skal ha falt i Håkalandsfossen. Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokka 12.00 av en av de andre i følget hans.

– Politiet fikk melding om at han ikke kan gå selv og at han har fått skade i hofta og et ben. Jeg kjenner ikke til hvor skadet han er, eller hvor langt han har falt sier Alfheim.

Klokka 14.32 opplyser politiet at den skadde klatreren er i et redningshelikopter og fraktes videre for å få behandling.

Grått vær og snø

Politiet kalte ut redningsklatrere fra brannvesenet og Røde Kors for å hjelpe mannen.

– Vi vil gjøre det vi kan for å komme fram til mannen så fort som mulig, sia Alfheim.

Han kjenner ikke til hvor erfaren klatreren er.

Klokka 13.50 bekreftet vaktleder Jan Rundtom i Sør-Øst 110-sentralen at brannvesenets isklatrere var på plass ved fossen og at de var i kontakt med den skadde mannen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Andre ulykken i år

Rjukan er kjent utenfor Norges grenser for sine frosne fosser å klatre i. I januar ble en klatrer reddet med helikopter da han falt 30 meter. Det pågår i helgen en isklatringsfestival på Rjukan. Festivalsjef Jacob Surlykke Fink sier til NRK at det ikke er noen av festivalens deltakere som har falt i fossen.