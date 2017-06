Reagerer på region-utspill

Senterpartiet reagerer på at fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap) åpner for en ny region mellom Buskerud, Vestfold og Telemark. Førstekandidat for Sp til Stortinget, Åslaug Sem Jacobsen, mener det viktigste er å sørge for Telemarks befolkning.