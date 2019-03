Ragnhild (72) så helikopterstyrten: – Det så ut som det traff tretoppene

Lørdag kveld styrtet et helikopter i et skogsområde ved Fossingfjorden i nærheten av Kragerø.

– Jeg hørte at helikopteret kom. Det bråkte veldig, og det så ut som at det traff tretoppene. Så forsvant helikopteret, og det ble helt stille. Da tenkte jeg at det hadde styrtet, sier Ragnhild Tangen (72), som bor i nærheten.

Helikopteret styrtet i et skogsområde. De to mennene som var om bord i helikopteret er begge skadet, en av dem alvorlig. Begge er fortsatt innlagt på sykehus.

ØYEVITNE: Ragnhild Tangen så helikopteret like før det styrtet. Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Flere undersøkelser

Søndag har helikopteret blitt hentet ut fra skogen og fraktet til Helle i Kragerø. Havarikommisjonen har undersøkt helikopteret sammen med kriminalteknikere fra politiet.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, sier leder for Havarikommisjonen, Tor Nørstegård.

Han forteller at det har vært krevende å få helikopteret flyttet bort fra skogen søndag.

– Det har ligget nede i høy, tett skog. Vi har måttet rydde mye skog for å komme til.

Nå skal helikopteret kjøres til Havarikommisjonens hangar på Lillestrøm, der det skal gjøres flere undersøkelser.

ØDELAGT: Slik ser helikopteret ut etter styrten. Foto: Atle Storemyr / DFF Media AS

Ulykkesrammet helikoptertype

Ifølge Dagbladet er helikopteret av typen Robinson R44, som har vært involvert i 18 ulykker i løpet av få år. For én måned siden omkom to personer da et slikt helikopter krasjet i en fjellvegg i Røldalsfjellet i Hordaland.

Ragnhild Tangen sier at helikopterstyrten var en skremmende opplevelse.

– Jeg har nesten ikke sovet i natt. Jeg har tenkt på de som var med i helikopteret, sier Tangen.