Problematisk med vannskuterforbud

Ordfører i Kragerø, Jone Blikra mener at det fortsatt er problematisk for kommuner som Kragerø å forby vannskutere, til tross for at KS mener at kommunene kan innføre et lokalt forbud. Staten bestemmer over 80 prosent vannet, så da må vi ha tillatelse, sier Blikra.