Pris til Norcem

Norcem i Brevik har fått pris for sitt arbeid med miljø. Den fikk de av Norsk Energi og begrunnelsen var blant annet at bedriften har senket energiforbruket, økt bruken av fornybart brensel og utviklet nye produkter.

Prisen har lange tradisjoner og ble i år delt for 35. gang.