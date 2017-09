Politivitne: – Han følte ingen anger

Etter at den tiltalte 23-åringen forklarte seg i rettssaken i Aust-Telemark tingrett tidligere i dag, har nå turen kommet til et politivitne.

23-åringen skulle til legesjekk i Skien dagen etter at han ble arrestert utenfor Maxbo der han hadde drept 42-åringen. Politimannen reagerte på spørsmåla han fikk mens de satt i politibilen.

– Er det noen her i Skien som har fått hodet skåret av?

Tiltalte fikk ikke noe svar. Politimannen følte at dette ble sagt for å imponere. Han opplevde ikke at 23-åringen viste noen form for anger. Det var dyster stemning i bilen, og seinere på legevakta. Den eneste som sa noe, var den drapstiltalte.

– Jeg kunne tatt livet av flere, men jeg gjorde det ikke.

Han skrøt også av at han kunne ha drept brannmennene som kom til stedet før politiet.

Vitne til drapet

Den drapstiltalte fikk gode skussmål i retten av sjefen sin i dag. 23-åringen møtte alltid opp tidsnok og gjorde en god jobb.

Den 3. desember opplevde han at det var en konflikt mellom Frode Sanni og den ansatte. På pauserommet ble det snakk om IS-videoer. Sjefen oppfatta at Sanni reagerte på at tiltalte så på slike videoer. Han hørte at Sanni sa at han skulle slå hvis dette skjedde igjen.

Sanni forlot pauserommet. Tiltalte var hissig etterpå.

– Jeg skal ta ham eller få noen til å gjøre det.

Halvannen time etterpå kom Sanni tilbake i butikken. Da sjefen kom inn på pauserommet igjen, var tiltalte og Sanni der. Han så at 23-åringen stakk 42-åringen i halsen. Da løp han ut av rommet og ba noen ringe politiet.

Bare et par minutter etterpå kom 23-åringen ut i butikken og sa at livet hans var ødelagt. Tiltalte forsvant inn på pauserommet igjen. Sjefen fikk stoppet kunder som var på vei inn i butikken. De fikk også låst porten til Maxbo før brannvesenet kom dit. Politiet kom først etter 45 minutter.