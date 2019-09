– Vi opplyser om de lovlige mulighetene. Det er ikke rettferdig at bare ressurssterke folk finner disse løsningene, sier eiendomsmegler og daglig leder i Aktiv eiendomsmegling, Ronny Jørstad.

Skjærgårdsperlen Kragerø i Telemark er en av 47 kommuner i Norge som har boplikt. Men kommunen klarer ikke å håndheve den.

Slik unngår folk boplikt:

Leier ut 10 måneder i året til student. Bruker boligen som hytte om sommeren.

Innreder boligen med hybel, eller skiller av en leilighet. Leier ut, og bruker resten som hytte.

Ektepar kjøper eiendom. For eksempel mannen står som hjemmelshaver i fem år. Det første året etter kjøp er fritatt boplikt. De fire neste leies boligen ut. Etter fem år overføres hjemmel til kona, som da har lovlig hytte.

Betaler «vaktmester» som bor i boligen 10 måneder i året mot å gjøre utbedringer og passe på eiendommen.

Betaler fastboende for å sette navnet sitt på postkassa.

Arv: Familiens eldste person kjøper bolig og lever sine siste dager på eiendommen. Ved arv er det ikke boplikt.

De to siste punktene har ikke eiendomsmegleren anbefalt, eller tro på at folk praktiserer. Men politikerne NRK har snakket med hevder de har eksempler på at det skjer.

– Jeg tror de aller fleste eiendommene med boplikt selges til de som ønsker å bruke den som bolig. Men de beste, sjønære beliggenhetene selges til Oslofolk med hytteintensjoner. Uansett om det er boplikt eller ikke, sier Jørstad.

Eiendomsmegler Ronny Jørstad sier at alle kjøpere orienteres om mulighetene for å omgå boplikt. Foto: Robert Hansen / NRK

Fritt fram for hyttekjøpere

I prinsippet er det fritt fram for å kjøpe en strandeiendom med boplikt, men bruke den som hytte.

– De som virkelig ønsker og har mulighet, klarer å få det til, sier ordførerkandidat for Frp i Kragerø, Henriette Fluer Vikre.

Kommunen opplever at folk spekulerer på de mest kreative måter.

– Vi har hatt episoder der eldre, som ofte trenger mye kommunal hjelp, kjøper seg attraktiv bolig i Kragerø. De som arver eiendommen kan overta uten boplikt.

Selv om det ikke gir mening at «98 år gamle Olga fra Majorstuen i Oslo» kjøper seg strandeiendom på Tåtøy i Kragerøskjærgården, vet ikke politikerne hvordan de kan forhindre at det skjer. Det er ikke ulovlig.

Henriette Fluer Vikre (Frp) heller mot å oppheve boplikten. Foto: Per Stian Johnsen / Per Stian Johnsen

Smutthull

Ordfører i Kragerø, Jone Blikra (Ap), sier at flere av metodene folk benytter seg av får konsekvenser for kommuneøkonomien.

– Vi ser det på regnskapene. Vi kan plutselig få ansvar for et godt voksent menneske med behov for hjemmehjelpstjenester. Det er umulig å planlegge og blir en kjempeutfordring.

Blikra har flere eksempler på metodene boligkjøperne bruker for å skaffe seg hytte.

– En gang måtte vi korrigere et eiendomsmeglerfirma som skrev «for tiden boplikt» i en annonse. Det er et stort press på disse eiendommene. Da er fantasien stor.

– Hvorfor klarer ikke kommunen å håndheve egne regler?

– Stortinget har vedtatt reglene, men de har smutthull. Kommunene har heller ikke ressurser til å følge opp og kontrollere dette.

Ordfører i Kragerø, Jone Blikra (Ap), vil ikke oppheve boplikten bare fordi folk lurer seg unna. Foto: Privat

– Vi må gjøre noe

Fluer Vikre mener problemet er komplisert.

– Dette er vanskelig å fange opp og bevise. Vi har ikke noe system for det.

Hun heller mot å oppheve boplikten.

– Jeg er ikke sikker på om det ville hatt så store konsekvenser for Kragerø, sier hun.

Blikra er uenig. Men han er klar på at noe må skje.

– For meg blir det helt feil å oppheve boplikt bare fordi det er mange som lurer seg unna.