Politijakt pågår i Skien

En mann i slutten av 20 årene rømte fra Nedre Telemark tingrett, da han ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. Politiet mener at mannen ikke skal være til fare forandre, men har flere patruljer ute på jakt etter vedkommende. Terje Pedersen i politiet forteller at mannen har på seg lys bukse og lys overdel. Det var Varden som omtalte saken først.