Politiet: – Vi har en mistanke om hvordan det skjedde

Saken om Hjalmar Johnsen framstår som et mysterium for mange. Politiet tror at Johnsen ble påkjørt av en sykkel ved Damfoss på Klosterøya i Skien, og har en teori hva som skjedde etter påkjørselen.

– Vi har en mistanke om hva som skjedde, men det vil jeg ikke gå nærmere inn på, sier politiadvokat Asle Sandnes i Sør-Øst politidistrikt til NRK.

– Betyr det at dere vet hvordan Johnsen havnet i vannet?

– Vi har en mistanke om hvordan det skjedde. Dette er kjernen i saken, så det vil jeg ikke kommentere. Det jeg kan si er at vi mistenker at Hjalmar Johnsen ble påkjørt av en sykkel og falt i vannet ved broen over Damfoss, sier han.

– Er det mulig å bare falle over der?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Sandnes.

Utelukker ikke utvidelse av siktelse

To personer er nå siktet etter at Hjalmar Johnsen (62) ble meldt savnet i Skien fredag. Den ene, en 35 år gammel mann fra Skien, er siktet for uaktsomt drap, mens den andre, en 35 år gammel mann fra Telemark, er siktet for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand.

Politiet forteller at det er en relasjon mellom de to pågrepne mennene.

– De skal begge ha vært syklende ved anledningen. Hendelsen skjedde høyst sannsynlig fredag 15. september cirka klokken 20.45, sier Asle Sandnes.

Politiet har ikke tatt stilling til om de to pågrepne skal framstilles for varetektsfengsling.

Politiadvokaten utelukker ikke at siktelsene i saken kan bli utvidet.

LETEAKSJON: Et stort letekorps har søkt etter Hjalmar Johnsen (62) som har vært savnet i Skien siden fredag. Onsdag ettermiddag ble det funnet en død person i vannet i Skien, og leteaksjonen ble avblåst. Foto: Robert Hansen / NRK

– Det kan jeg ikke utelukke, men det er for tidlig å si noe om det akkurat nå, sier han.

– Har gjort beslag

Torsdag morgen gikk politiet ut og etterlyste en sykkel som de gjerne vil ha fatt i.

– Vi mistenker at den har vært involvert i ulykken som førte til at savnede døde, sier Sandnes.

Politiadvokaten forteller at de har gjort andre beslag i saken.

– Svaret er ja, vi har gjort beslag. Men jeg vil ikke kommentere hva dette dreier seg om, sier han.

Søkte etter 62-åringen

I flere dager søkte letemannskap etter Hjalmar Johnsen (62) som forsvant fredag i forrige uke.

Johnsen dukket ikke opp til en avtalt middag i Skien sentrum fredag kveld, og ingen har hørt fra ham siden.

Onsdag ble det gjort søk med miniubåt og det ble funnet en død person i havnebassenget i byen.

Torsdag ettermiddag bekrefter politiet at det var den savnede Hjalmar Johnsen som ble funnet.

Politiet venter nå på obduksjonsrapporten.

– Erfaringsmessing så har vi rapporten i løpet av ettermiddagen i dag, eller i morgen formiddag. Rapporten vil forhåpentligvis gi oss svar når det gjelder dødsårsaken, sier Asle Sandnes til NRK.