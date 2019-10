Fleire ulykker i morgontimane gjer at politiet ber folk om å tenke seg om før dei legg ut på vegen.

– Sjekk vêr og føre før du køyrer bil i dag. I visse område må du la bilen stå viss du har sommardekk, seier operasjonsleiar Arlid Alfheim i Sør-Øst politidistrikt.

Han seier det er på høg tid å legge om dersom ein skal ferdast i område med fare for snø og glatte vegar.

– Ikkje tenk på at datoen for piggdekk er 1. november viss du skal køyre på slikt føre. Du vil aldri få bot for å sko deg etter forholda, seier Alfheim.

Fire ulykker på kort tid

E134 var lenge stengt mellom Flothyl og Hyljelid vest for Edland i Vinje. Der køyrde to vogntog i kvarandre i samband med ei forbikøyring ved 5-tida. Ved 0830-tida meldte Vegtrafikksentralen at det er manuell dirigering forbi ulykkestaden.

Også i Bøgrend i Vinje var vegen stengt etter ein kollisjon mellom eit vogntog og to personbilar tidleg i dag. Også der er det no manuell dirigering.

I Kongsberg kolliderte tre bilar vest for Saggrenda i Kongsberg i dag tidleg. Der skal vegen vere open att, ifylgje Vegtrafikksentralen.

Også i Høydalsmo har E134 opna etter berging av eit vogntog tidlegare i dag.

Ingen personar skal vere alvorleg skadde.

Vinterdekk på haustferie

Trafikkoperatør Andreas Larsen hos Vegtrafikksentralen seier det ser ut til at øvre Telemark og øvre delar av Buskerud har dei største utfordringane på vegane no.

Han nemner E134 over Meheia mellom Kongsberg og Notodden, og heile vegen vidare vestover forbi Seljord mot Haukelifjell.

Også i fjellområde som Rauland er det snøføre. Dermed bør haustferieturistar tenke seg om før dei køyrer oppover på sommardekk.

I låglandet er det stort sett bart og vått. Slik er det altså ikkje i høgda.

– Skal ein over fjellet i tida framover, er det vinterdekk som vil gjelde uansett. Dei høgare temperaturane som er meldt framover vil ikkje gjelde på same måte her, seier Larsen.