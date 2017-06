Politiet sikter 16-åring for å ha løyet om voldtekt

– Ut i fra det som har kommet frem av opplysninger i saken, er politiet ganske sikre på at det ikke har skjedd en straffbar handling, sier politiadvokat Tine Henriksen til NRK.

Politiet i Telemark startet en omfattende etterforskning 27. april i år etter å ha mottatt anmeldelse fra en 16 år gammel jente om at hun hadde blitt overfalt og voldtatt eller forsøkt voldtatt av en ukjent gjerningsperson i et skogsområde i Porsgrunn 26. april rundt klokken 18.

Jenta forklarte til politiet at voldtekten skal ha foregått der og da før hun slo og sparket og klarte å komme seg løs.

– Jenta forklarer at hun merket at det gikk en mann bak henne på stien. Det reagerte hun ikke så mye på, mange bruker denne stien, før han tok tak i henne og rev henne over ende, sa politiadvokat Kjell Ove Ljosok til NRK i slutten av april.

Ikke utsatt for noe straffbart

På bakgrunn av opplysninger som har kommet frem under etterforskningen, mener politiet det er mest sannsynlig at jenta ikke er utsatt for noe straffbart.

– Jeg ønsker ikke si noe mer om hva som konkret er begrunnelsen for at vi har tatt ut siktelsen, men det er blant annet på bakgrunn av vitneavhør og andre undersøkelser, sier Henriksen.

16-åringen og hennes verger er gjort kjent med siktelsen, og hun har vært i flere avhør hos politiet.

– Det er klart at dette er en vanskelig situasjon for henne, og særlig fordi hun er såpass ung. Noe mer kan jeg ikke si om hvordan hun stiller seg til siktelsen.

Jentas forsvarer, Henriette Folkestad, ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Saken er fremdeles under etterforskning og politiet håper de er ferdige med saken i løpet av en måneds tid.