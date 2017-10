Politiet kolliderte med bil

Politiet har kollidert med en personbil. Politiet var under utrykning da ulykken skjedde. Ingen personer har kommet til skade under kollisjonen. Ulykken skjedde på Fylkesvei 256, 2 kilometer vest for Fikkjebakken i Sannidal. Trafikken skal flyte greit forbi.