Politiet i Kragerø: – Strømmer fra hele Østlandet for å få pass her

Ombygging av passkontorene fører til lange ventetider flere steder i østlandsområdet. Verst er det i Oslo-regionen og i Sør-Øst politidistrikt.

En liten kystby i Telemark har blitt redningen for mange passtrengte østlendinger.

– Pågangen har vært veldig stor. På det meste har vi gitt ut 60 pass om dagen. Det har vært lange køer helt inne fra kontoret og langt ut på trappene utenfor, sier politistasjonssjef i Kragerø, Øystein Skottmyr til NRK.

Kjører langt

Årsaken til ombyggingen av passkontorene er at Norge i 2020 skal få ID-kort, og skal du bestille det må du også få nytt pass. ID-kortene gjør det mulig å reise innenfor EU uten pass. Alternativet for deg som ikke kan vente er å få tak i en av timene som legges ut ved kanselleringer eller økt kapasitet, eller å stille seg i drop-in-kø.

– Folk reiser fra Oslo, Østfold og Vestfold for å få tak i pass hos oss. I går var det 18 stykker som kjørte tur-retur fra disse stedene for å få pass, sier Skottmyr.

Se oversikt over første ledige timer i de forskjellige distriktene her:

Første ledige time Ekspandér faktaboks Oslo politidistrikt: Politihuset i Sandvika: Mandag 22.04

Politihuset på Grønland: Mandag 13.05 Vest politidistrikt: Askøy lensmannskontor: Tirsdag 05.03

Bergen Vest politistasjon: Mandag 11.03

Fusa lensmannskontor: Onsdag 06.03

Hardanger lensmannskontor: Torsdag 21.02

Kvam lensmannskontor: Torsdag 28.02

Nordhordland lensmannskontor: Fredag 29.03

Voss lensmannskontor: Onsdag 20.02 Agder politidistrikt: Arendal politistasjon: Tirsdag 12.03

Kristiansand politihus: Onsdag 20.02 Sør-Øst politidistrikt: Tønsberg og Stokke: Fullt de neste 50 dagene

Drammen politistasjon: Ingen ledige timer

Grenland politistasjon: Fredag 01.03

Notodden politistasjon: Mandag 01.04 Trøndelag politidistrikt: Trondheim politistasjon: Mandag 08.04

Heimdal politistasjon: Torsdag 07.03

Orkdal og Agdenes lensmannskontor: Torsdag 07.03 Troms politidistrikt: Bardu lensmannskontor: Onsdag 20.02

Finnsnes lensmannskontor: Mandag 18.03

Harstad politistasjon: Tirsdag 26.02

Politihuset i Tromsø: Fredag 22. 02 Nordland politidistrikt: Bodø politihus: Torsdag 28.02

Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor: Onsdag 13.03

Brønnøy og Vevelstad lensmannskontor: Mandag 04.03

Fauske lensmannskontor: Torsdag 28.02

Mo i Rana politistasjon: Fredag 01.03

Mosjøen politistasjon: Torsdag 21.02 Øst politidistrikt: Lillestrøm politistasjon: Ingen ledige timer

Ski politistasjon: Ingen ledige timer

Grålum: Torsdag 21.03 Innlandet politidistrikt: Dokka lensmannskontor: Ingen ledige timer

Gran lensmannskontor: Ingen ledige timer

Politihuset på Gjøvik: Ingen ledige timer Finnmark politidistrikt: Bestilling ikke tilgjengelig på nett Sør-Vest politidistrikt: Etne og Vindafjord lensmannskontor: Fredag 22.02

Karmøy lensmannskontor: Onsdag 20.02

Politihuset i Haugesund: Onsdag 20.02

Sauda lensmannskontor: Onsdag 20.02

Stord lensmannskontor: Fredag 01.03

Randaberg politistasjon: Fredag 01.03

Sandnes politistasjon: Tirsdag 12.03 Møre og Romsdal politidistrikt: Kristiansund politistasjon: Fredag 22.02

Molde politistasjon: Onsdag 27.02

Politihuset i Ålesund: Mandag 11.03 (Politiet legger fortløpende ut ledige timer, og det tas forbehold om at oversikten kan inneholde feil) ​​​​​​​(Kilde: Politiet.no)

Kjørte fra Larvik

Siri Kroken Mjelde reiste fra Larvik tidlig mandag morgen til Kragerø for å fornye passet sitt.

– Jeg sjekket på nettet hvor jeg kunne fornyet passet mitt. I Stokke, som er det mest naturlig å reise til, var det ikke ledig før i april. Så lenge kunne jeg ikke vente, for vi skal reise til Gdansk i mars og på en annen utenlandstur i april, sier hun til Kragerø Blad Vestmar.

Hun sjekket flere steder i nærheten, men endte til slutt i Kragerø.

– Litt lengre reise, men det var verdt det, nå får jeg nytt pass i løpet av en ukes tid, sier hun til avisa.

64 passkontor over hele landet skal legges ned. Foto: Grafikk: Nils Martin Brandvik / NRK

Legges snart ned

Politistasjonssjef i Kragerø, Øystein Skottmyr, sier pågangen etter pass i Kragerø har vært voldsom. Foto: Martin Torstveit / NRK

Justisdepartementet har bestemt at halvparten av alle passkontorene i landet skal nedlegges etter at Norge har fått internasjonal kritikk for sviktende sikkerhet. Det betyr at mange får lengre reisevei.

I dag er det 141 passkontorer i landet. Neste sommer skal tallet ha krympet til 77, i tråd med vedtaket i Justis- og beredskapsdepartementet. 1. mars legges kontoret i Kragerø ned for godt.

– Jeg synes det er svært leit at mange av passkontorene legges ned. Vi mister servicen vi har gitt til innbyggerne våre. Det betyr også at svært mange vil få lenger reisevei for å få tak i pass. Jeg ser ikke helt det samfunnsøkonomiske i dette, sier politistasjonssjef i Kragerø, Øystein Skottmyr.

Vurderer å utsette

Etter at Sør-Øst politidistrikt hørte om «pass-krisen» vurderer de å utsette den planlagte nedlegginga av flere passkontor.

– Det er kaos om dagen, noe som er beklagelig. Vi gjør så godt vi kan med de medarbeiderne vi har, og vurderer om vi må utsette nedstengninga for å ta unna det verste trykket, sier Torill Sorte, som er leder for Felles enhet for Utlending og forvaltning i Sør-Øst politidistrikt.