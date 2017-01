Politiet har beslaglagt et kjøretøy

Det var fredag morgen at en 17 år gammel jente ble funnet alvorlig skadd på Bølehøgda i Skien. Jenta ble fløyet til Oslo universitetssykehus Ullevål.

Det er foreløpig uvisst hva som har skjedd, men politiet har tidligere opplyst at jentas skader var forenlig med at hun hadde blitt påkjørt av en bil.

Politiet etterlyste en mørk SUV eller jeep-liknende bil og føreren av denne, etter hendelsen.

Telemarksavisa melder at politiet kan ha funnet bilen, og søndag morgen bekrefter politiet overfor NRK at de har beslaglagt et kjøretøy i forbindelse med saken.

De ønsker ikke å si hvor bilen ble funnet, eller kommentere saken ytterligere.

Politiet opplyser imidlertid at de jobber med saken hele tiden, og at de har satt inn ekstra mannskaper i etterforskningen.