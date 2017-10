Politiet håper å kunne avhøre de overlevende etter ulykken i Seljord

– Vi forsetter i dag med overflatesøk med båt fra politiet og båt fra Røde Kors. Det pågår etterforskning parallelt, forteller driftsleder Sigrid Dahl i politiet i Midt-Telemark til NTB lørdag formiddag.

Driftsleder Sigrid Dahl i politiet i Midt-Telemark. Foto: Stine Hansen / NRK

En kvinnelig lærer fra Midt-Telemark er fortsatt savnet etter ulykken som skjedde da en liten fritidsbåt kantret på Seljordsvatnet i 14-tiden torsdag.

Politiet betegner søket i helgen som søk etter antatt omkommet person.

Stanset bil

Det var seks personer i båten. Alle var tilknyttet Nome og Bø voksenopplæring, men de hadde høstferie og dro på tur i privat regi da ulykken skjedde. Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.

To menn, 19 og 20 år gamle, mistet livet i ulykken. Den ene kom til Norge som enslig mindreårig flyktning. Den andre var i familie med flere av de andre som også var i båten.

Tre personer klarte å berge seg i land etter at båten kantret. Ved riksvei 36 fikk de stoppet Arne Moen som var den første som kom til stedet. Han ringte nødetatene og tok de tre inn i bilen så de fikk varmet seg.

– De var kalde etter å ha sprunget gjennom skogen. Det må ha vært litt av et drama ute på vannet, sier Moen til Varden.

– De sa at det kom bølger over båten og at den hadde kantret. Ut over dette fortalte de ikke så mye. De var knekt, stakkars, fortsetter han.

Letemannskapenene forsetter i dag med overflatesøk med båt fra politiet og båt fra Røde Kors etter kvinnen som er savnet i Seljordsvatnet. Foto: Styrk Fjærtoft / NRK

Avhør

Politiet har foreløpig ikke sagt noe om hva som forårsaket ulykken. Saken er under etterforskning.

– Vi prøver å få avhørt de overlevende, de som kan fortelle hva som skjedde. Men de er i en sårbar situasjon fortsatt, så vi må se når vi kan gjennomføre avhørene. En ble avhørt i går. Det er et mål å få avhørt flere i dag, sier Sigrid Dahl lørdag formiddag.

Ifølge Hovedredningssentralen Sør-Norge hadde ingen av de seks i båten redningsvest på seg da ulykken skjedde. Politiet har foreløpig ikke bekreftet dette.

Båten som ble brukt, er funnet og sikret.

Det ble satt krisestab i tre kommuner etter ulykken: I Seljord, hvor ulykken skjedde, i Bø hvor de seks involverte bodde, og i Nome, kommunen hvor de jobbet og gikk på skole.