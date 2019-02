Politiet fant død person i brannruinene

Siste: Kl 16.30 melder politiet at det er funnet et lik i brannruinene. Det vil bli kjørt videre til Rettsmedisinsk institutt for videre undersøkelser. De pårørende er informert. Etterforskere, krimteknikere og hunder har gjennomsøkt brannåstedet i hele dag.

I formiddag kom Kripos' åstedsgranskere fra Oslo til Notodden for å søke gjennom det brente huset. Etterforskerne hadde med seg letehunder, og målet var å avklare om den savnede kvinnen hadde omkommet i husbrannen.

Polske myndigheter er varslet

En mann i 50-årene ble lørdag kveld fraktet til Haukeland med store brannskader. Han ga da beskjed om at det skulle være en kvinne i leiligheten, som er i tredje etasje i et av de tre husene som på Notodden kalles Tinnesvillaen.

Etterforskningsleder Bjørn Flåta. Foto: Anne Lognvik / NRK

Den savnede kvinnen er også i 50-årene, og har bodd hos Notodden-vennen sin siden desember. Både den skadde mannen og den savnede kvinnen er fra Polen. Polske myndigheter er varslet om saken.

Etterforskningsleder Bjørn Flåta i Notodden-politiet sa til NRK mandag formiddag at de hadde forsøkt å få kontakt med den savnede kvinnen på flere måter.

Ettersom alle disse måtene var mislykkede, antok de at kvinnen befant seg i huset.

– Var et uhell

Etter at huset begynte å brenne natt til søndag, var det lenge for varmt til at politi eller brannvesen kunne gå inn i huset. Det er dermed for tidlig å si noe klart om årsaken til brannen.

Kripos søkte med hunder inne i brannruinene. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Vi har fått opplysninger om at brannen skal ha startet ved et uhell med en lyskilde. Vi skal avhøre den skadde mannen på Haukeland universitetssykehus i dag, sier jourhavende jurist hos politiet, Vegard Lauvdahl.

Leilighetene var godkjente

Huset, som ligger i Peter Hognestads gate på Notodden, har seks godkjente utleieenheter. Både politiet og kommunen er sikre på alle boforhold i huset har vært lovlige.

Notodden brann- og feiervesen opplyser at heller ikke de har blitt har blitt varslet om at noe skulle være galt i huset, og det er ikke registrert avvik på adressen.

– Da vi kom for å slukke natt til søndag, virket også alle røykvarslerne i huset, opplyser Jhonny Brenna, leder for forebyggende i brannvesenet.