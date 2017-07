Politiet ber om hjelp fra publikum

Politiet ber publikum om hjelp i forbindelse med etterforskningen av drapssaken i Skien i helgen. Politiet ønsker at beboere på Falkum og nordre bydel sjekker sine eiendommer og søppeldunker for et rosa pledd og en damesykkel med kurv foran i en dus farge.