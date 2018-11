I en intern evaluering av saken Varden har fått innsyn i, konkluderes det med at det ble begått flere etterforskningsfeil fra politiets side i Grønnestad-saken, etter at kvinnen ble meldt savnet i første omgang.

Funnet drept i Skienselva

Kari Grønnestad ble første gang meldt savnet av samboeren 25. juni i 2012. Da hadde det gått tre uker siden siste observasjon av kvinnen, i datterens leilighet i Skien sentrum.

I april 2015, nesten tre år etter, ble levningene hennes funnet i Skienselva, nedsenket i et hundebur.

Datteren og hennes samboer ble pågrepet og siktet for drap og brudd på hjelpeplikten etter funnet, men selve drapssaken ble henlagt av statsadvokaten på grunn av manglende bevis i januar 2017.

De to ble imidlertid dømt til åtte og seks måneders fengsel for likskjending i mars 2018. Dommene er rettskraftige, og det er der saken står i dag.

– På tide

Selv søkte Johansen etter samboeren i de tre årene, og forteller at han blant annet gikk forbi funnstedet ved bryggene i Skien en rekke ganger.

Kari Grønnestad fotografert i en privat sammenheng. Hun ble funnet død i 2015. Bildet har NRK fått av samboeren hennes gjennom mange år, Karl Rikard Johansen. Foto: Privat

Han har ikke fått noen unnskyldning fra politiet tidligere. Ikke før nå.

– De kunne jo ha ringt meg først, i stedet for å sette det i avisa, sier han til NRK når vi møter han hjemme i leiligheten i Skien mandag formiddag.

På spørsmål om han vil vurdere et søksmål som følge av feilene politiet innrømmer at de har begått, er han svært usikker.

– Jeg har egentlig ikke krefter til slikt. Jeg begynner å bli nokså gammel, og har en haug med sykdommer. Jeg kan nesten ikke gå. Det siste man tenker på er et erstatningssøksmål, sukker han.

Har lært av sine feil

I evalueringen av etterforskningen fremkommer det at politiet burde ha gjort mer.

Guro Siljan, politiadvokat Sørøst politidistrikt. Foto: Anne Lognvik

– Det handler om tekniske undersøkelser og avhør man burde ha gjennomført, sier politiadvokat Guro Siljan, som ikke ønsker å spekulere i hvorfor dette ikke ble gjort.

Hun opplyser at etterforskerne har en annen systematikk i dag enn det man hadde tidligere, blant annet som følge av tiltak som ble foreslått etter evalueringen av etterforskingen i Grønnestad-saken.

Hun ønsker ikke å kommentere detaljer knyttet til selve etterforskningen, som for eksempel at leiligheten til datteren ikke ble undersøkt tidligere. Der fant man på et senere tidspunkt blodspor.

Politiet kommer ikke til å gjøre noe mer med saken videre, men Siljan sier at Karl Rikard Johansen har fått en unnskyldning mandag, etter intervjuet med Varden og NRK.

– Det er naturlig i denne saken, sier hun til NRK.