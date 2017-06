Politi-rap tar av på nettet

– Responsen har vært veldig bra, det er gøy å se at det er mange som liker den.

Det sier politioverbetjent Stefan Moldvær som har vært primus motor i arbeidet med musikkvideoen, som er inspirert av Coolios «Gangstas Paradise» fra 1995.

Det var Lørdagsrevyen som først fortalte om musikkvideoen denne helgen. Siden den gang har videoen blitt sett flere tusen ganger gjennom NRKs nettside og Facebook-sider. På NRK Nyheter sin Facebook-side er videoen vist over 142.000 ganger. På Youtube ligger videoen under kategorien «på vei opp».

– Jeg tror det er positivt for oss i politiet at vi kan gå ut med noe på denne måten, og at Kari og Ola har litt humor, sier Silje Asdøl som er en av dem som dukker opp i videoen.

Fått mange tilbakemeldinger

De to tredjeårsstudentene på Hjalmar Johansen videregående skole, Jonathan Al-Saqqa og Keyvan Rad, har hjulpet politiet med å filme og redigere musikkvideoen. Også de får nå merke at videoen sprer seg.

– Jeg får meldinger fra naboer, bekjente og folk jeg ikke har snakket med på årevis. Så det er tydeligvis mange som har sett den, sier Rad.

– Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger fra kjente og bekjente. Familien i Jordan har sett den og delt den til og med, sier Al-Saqqa.

De to legger ikke skjul på at politiet overrasket dem under arbeidet med videoen.

– Vi forventet at de skulle være strenge og seriøse, men de var uhøytidelig og lette å arbeide med, forteller de.

Faktisk var det de to elevene som måtte sette foten ned og sensurere videoen.

Anette Fuglaas, Lars Kjeldsen, Silje Asdøl og Stefan Moldvær er blant dem som har vært med på å lage musikkvideoen. Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Nærpoliti med skråblikk

Hensikten bak videoen har vært å ta opp nærpolitireformen på en humoristisk måte.

– Det er et skråblikk på noe som opptar oss i politiet, politireformen, med ombygging av tjenestesteder og flytting av folk. Og vi vil synliggjøre en del aspekter ved reformen med humor og glimt i øyet, sa Moldvær til NRK i helga.