Lørdag var fiskeriminister Per Sandberg invitert til å ta et tandemhopp av FrPs valgkampleder i Telemark, Knut Morten Johansen.

Johansen er en erfaren hopper og instruktør med flere tusen hopp bak seg og inviterte Sandeberg til å prøve fallskjermhopping da han var i Grenland for å delta på et valgkamparrangement under Elvefestivalen.

Ville nekte Sandberg å lande

Sandberg skulle lande på Kjølnes stadion i Porsgrunn, men der var 5.000 barn, unge og foreldre i gang med en stor fotballturnering.

Sigurd Joakim Juvik, turneringsleder og styreleder i Urædd fotball, forsøkte å stoppe tandemhoppet.

– Vi hadde fått vite at det skulle være et PR-stunt i forbindelse med Elvefestivalen. Vi likte det ikke, men det var kommet så langt at det virket umulig å stoppe og gikk motvillig med på det. Men da vi ble oppmerksom på at det var et politisk stunt protesterte vi, sier Juvik.

Noen foreldre som så den spesielle FrP-bilen som skulle brukes til å frakte Sandberg videre, reagerte og meldte fra til turneringsledelsen.

Styrelederen presiserer at de ikke har noe imot Per Sandberg, men at de reagerte på det de mener var et politisk stunt.

– Vi visste ikke at det var en politiker som skulle hoppe. Vi ønsker gjerne Frp lykke til med valgkampen, men vi synes det er upassende at en politiker bruker en arena for barn og unge i et politisk stunt, sier Juvik.

FOTBALLCUP: Per Sandberg og Thomas Solli landet midt på fotballbanen under en cup for barn og unge. Foto: Frank Gyth-Delhi, Grenland fallskjermklubb

– Fikk tillatelse til hoppet

Landingsleder og FrP-mann Knut Morten Johansen forklarer at det var Grenland fallskjermklubb som hadde valgt ut Kjølnes stadion som landingsplass.

– Hverken vi eller dem var klar over at det skulle være en stor fotballturnering denne helga, men da vi fikk vite det kontaktet vi Urædd og spurte om det var greit og fikk ja, sier Johansen.

Dette bekrefter tandemhopper Thomas Solli.

– Det var jeg som valgte Kjølnes som landingsplass. Vi i Grenland fallskjermklubb bruker idrettsplassen når vi lander i Porsgrunn. Det er et av få store steder med gress nært sentrum og ble valgt av praktiske årsaker, sier Solli.

Johansen sier han fortalte turneringsledelsen i Urædd at det var en statsråd som skulle hoppe i forbindelse med Elvefestivalen.

– Jeg sa det var en minister og statsråd som skulle hoppe. Jeg tror også jeg sa det var Per Sandberg. Men uansett burde det ikke ha noen betydning hvem det var, når de har sagt ja, sier Johansen.

Tandemhoppet til Per Sandberg var imidlertid i gang og lot seg ikke stoppe.

– Det var umulig å endre planene, Sandberg hang jo allerede i lufta, forteller han.

Ukjent for Sandberg

TANDEMHOPP-SELFI: Thomas Solli fikk tatt en "selfi" av ham og fiskeriminister Per Sandberg under tandemhoppet. Foto: Thomas Solli, Grenland fallskjermklubb

Like etter landet Per Sandberg og medhopper Thomas Solli mellom fotballspillende ungdommer.

– For et kick! Du store så nervøs jeg var før jeg hoppa. Men dette var helt ubeskrivelig, sier en entusiastisk fiskeriminister.

Han avviser bestemt at dette var et politisk stunt.

– Dette er noe jeg har drømt om i mange år, og nå fikk jeg endelig sjansen. Jeg visste ikke at det var diskusjoner om landingsplassen før du sier det nå, sier Sandberg.

Men om dette ikke var ment som et politisk stunt, ble det likevel prat om politikk i lufta.

– Han snakket om kommunesammenslåing, av alle ting. Han var helt klar på at Skien og Porsgrunn burde slå seg sammen. Sikkert fordi han så fra lufta at de to byene har vokst sammen, sier Solli.