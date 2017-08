Etter tre dagers behandling i Nedre Telemark tingrett i forrige uke er det klart at politiadvokat Julie Sandvik ber om fengsel i fem år for den tiltalte 39-åringen.

Hun mener alle forholdene han er tiltalt for er så alvorlige at det krever en streng reaksjon. Mannen innrømmet å ha vært med på et grovt ran i en bolig der han og to andre maskerte seg og overfalt en person. Han innrømmet også å ha oppbevart 617 gram amfetamin.

I tillegg erkjente mannen å ha kjørt ned en 17 år gammel jente på Bølehøgda i Skien i januar i år. Han var da ruspåvirket og forlot henne i en hjelpeløs tilstand. Hun ble alvorlig skadet og har gjennomgått en langvarig rehabilitering.

– Alle disse forholdene er alvorlige og sammenlagt mener jeg det bør gi en streng dom, sier Sandvik.

Ber om hjelp

Forsvarer Stian Mæland sier mannen ønsker å få hjelp med sine rusproblemer.

– Tiltalte har bedt om et såkalt «domstolskontrollert narkotikaprogram», sier 39-åringens forsvarer Stian Mæland.

– Hva går det ut på?

– Min klient har et stort narkotikaproblem, Han har vært rusavhengig siden han var 10 år og sittet i fengsel 24 år av sitt snart 40-årige liv. Han har et sterkt ønske om å få kontroll over avhengigheten, sier forsvareren.

Dersom ønsket etterkommes kan han på slutten av soningen gå gjennom et program fastsatt av domstolen. Det betyr behandling, motivering og kontroll fastsatt av denne.

Ikke enig

Politiadvokat Julie Sandvik er ikke enig i dette.

– Tiltalte har fått slike vilkår to ganger. Begge ganger har han brutt dem og nå bør han sone straffen fullt ut. Dessuten hadde han fra før en betinget dom på 2 år og 1 måned der han brøt vilkårene, sier hun.

I tillegg til fem års fengsel er det lagt ned påstand om mannen må betale erstatning på 300.000 kroner til jenta som ble kjørt ned.

Dom i saken er ventet i løpet av uka.