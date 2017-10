Pågrepet etter masseslagsmål

Håper på 4000 arbeidsplasser

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five håper på 4000 nye arbeidsplasser dersom det etableres et datasenter på Gromstul utenfor Skien, skriver Varden. Hun peker Luleå i Sverige, hvor det har blitt 4000 jobber etter at Facebook etablerte seg i byen i 2011.