Overskudd for rockefestival

Rockefestivalen på Rjukan gikk med overskudd, skriver Rjukan Arbeiderblad. Leder for festivalen, Gjermund Ingolfsland sier til avisa at de foreløpige tallene viser et overskudd på rundt 200 000 kroner. Han er også fornøyd med årets besøkstall.