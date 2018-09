Ordføreren i Kragerø: – Dødsulykken preger byen

Tre kvinner og to menn i 50- og 60-årene omkom da bilen de satt i kjørte inn i en fjellvegg på vei ned fra Gaustatoppen søndag.

Ordfører i Kragerø, Jone Blikra fikk beskjed om ulykken kort tid etter at den hadde skjedd.

– Det er helt uvirkelig. Jeg fikk beskjed ganske tidlig at det var en bil fra Kragerø som var involvert. Da visste vi veldig lite, men det var veldig spesielt, sier han til NRK.

Bilen, som var en åpen amerikansk veteranbil fra slutten av 50-tallet, var på vei ned fra fjellet da den kjørte ut i den nederste av hårnålssvingene og kjørte inn i en fjellvegg.

Ulykken skjedde i en av hårnålssvingene nær foten av fjellet. Bilen var på vei ned mot Rjukan. Foto: Rjukan Arbeiderblad / NTB scanpix

Kriseteamet koblet inn

Da ordføreren fikk vite at det var folk fra Kragerø som var involvert i dødsulykken, ble kommunens kriseteam koblet inn umiddelbart.

– De dro til Kragerø sykehus, og sammen med lokalt politi og kirken fikk de samlet de pårørende til en samling på sykehuset.

Alle de fire familiene og arbeidskolleger av de omkomne har vært i kontakt med kommunens kriseteam. Ordføreren samler kriseteamet til et møte mandag morgen, for å få en oppdatering på hvordan det har gått med de pårørende i løpet av natten.

Preger byen

Ordføreren sier dødsulykken preger det lille lokalsamfunnet Kragerø.

– Det er klart at når det er fire personer som samtidig brått blir revet bort i en sånn ulykke, så preger det byen. Kragerø er en liten kommune og en liten by. Jeg kan ikke huske i de årene jeg har bodd her, at vi har hatt en tilsvarende ulykke hvor så mange brått har blitt revet bort samtidig. Det preger alle, sier Blikra.

Det er lagt ut en kondolanseprotokoll på rådhuset i Kragerø, og kirken i byen holdes åpen i dag.

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen og kriminalteknikere var søndag kveld på ulykkesstedet for å gjøre undersøkelser. Årsaken til ulykken er ikke kjent, men det var ingen synlige bremsespor på ulykkesstedet.

Bilen vil bli undersøkt på Notodden trafikkstasjon i løpet av dagen, og politiet jobber videre med å etterforske ulykken.

– I dag jobber vi med å få oversikt over hendelsen, hvem som eventuelt kan ha sett noe, og også vitneavhør av folk som har vært i området da ulykken skjedde, sier politioverbetjent ved Rjukan politistasjon, Robert Strand.