Ordfører vil legge ned Facebook-side

– Jeg er ikke redd for debatt, så lenge den er saklig. Når det i forumet skrives ting som går på person, og tillegger andre meninger og holdninger som ikke stemmer, er ikke det greit. Det skrives ting som « – Du er best i skjermet farvann, bli der», eller «– Lyser forbannelse over formannskapet i Tinn.» Da er det ingen fornuftig debatt lenger, da er det sjikane og det jeg kaller mobbing, sier ordføreren til NRK.

Det var Rjukan Arbeiderblad som først omtalte saken.

Birgit Løitegaard skrev dette innlegget på Facebook-forumet. Under innlegget haglet reaksjonene. Innlegget er nå slettet fra siden. Foto: Skjermdump fra Facebook

Forumet har over 3300 medlemmer, og i programformuleringen står det som følger:

«Vi ber dere holde dere til saken, og begrense personlig synsing av negativ art. Saklige motforestillinger er selvsagt ok. Dette er ikke et forsøk på sensur, men et forsøk på å holde en god og høflig tone. Dette er et uformelt og uavhengig diskusjonsforum, men en uformell og hyggelig tone, hvor vi skal fokusere positivt. Ved brudd på disse retningslinjene vil innlegg kunne slettes.» Og «Dette er en side hvor vi kan diskutere og omtale et bredt spekter av saker som kan bidra til å skape vekst inn i framtida.»

– Dette forumet begynte med de beste intensjoner, men har etter hvert blitt en side for ufine ytringer og en sutreside. Jeg er redd dette skremmer ungdommene våre og andre fra å flytte tilbake til Tinn. Det oppleves som om det er altfor mye sjikane, hets, mobbing, faktafeil og usannheter i forumet, og jeg skjønner det er krevende for administrator å luke vekk alt. Da er det bedre at siden legges ned når administrator ikke klarer det, sier Birkeland.

– Rart at ordføreren blander seg

Administrator for forumet, Birgit Løitegaard kommer ikke til å følge ordførerens oppfordring om å slette siden. Foto: Privat

Birgit Løitegaard fra Rjukan er administrator for forumet. Hun synes utspillet til ordføreren er snodig.

– Jeg synes det er merkelig at ordføreren blander seg i den offentlige debatten på den måten. Å ha en åpen debatt er en viktig del av demokratiet, og jeg synes ikke det ligger innenfor en ordførers rolle å blande seg inn på den måten.

– Han hevder det er veldig mye personhets og sjikane i dette forumet?

– Det er det ikke. Jeg ba ordføreren om å rapportere de innleggene han anså som personhets. Han svarte meg at han ikke følte det var nødvendig. Dette er ikke personhets, det er kritiske innlegg til den politikken Tinn kommune driver i øyeblikket.

Hun kommer ikke til å følge ordførerens oppfordring om å legge ned forumet.

– Nei, selvfølgelig ikke. Det skulle virkelig bare mangle.