Nå er skattelistene ute, og Høyre-ordfører Steinar Bergsland i Tinn bekrefter at det var han som fikk kloa i den store premien fra i fjor sommer.

– Er du gæren, det er helt sinnssykt mye penger, var Bergslands første reaksjon på gevinsten.

Fredag 6. juli i fjor fikk han nemlig 5+1 rette i Eurojackpot, noe som sikret ham utrolige 44 millioner kroner.

Historien omtales i både Varden og Rjukan arbeiderblad tirsdag.

Holdt det skjult

– Jeg har jo ønsket at dette skulle gå litt under radaren, men nå som skattelistene kom var det vanskelig å holde tilbake, sier ordføreren til NRK.

Han mener selv at den enorme pengepremien ikke har endret livet hans veldig, bortsett fra at økonomi ikke lenger er en utfordring.

– Tror du dette endrer folks syn på deg som ordfører?

– Nei, det håper jeg ikke. Det er jo også en av grunnene til at jeg har forsøkt å holde dette privat. Jeg er akkurat den sammen mannen.

Pengene er brukt til et bruktbilkjøp, nytt tak på huset, en leilighet i Oslo, nedbetaling av gjeld og investering i aksjer.

Resten står på konto, og er forklaringen på at Bergsland plutselig har 28.311.677 kroner i formue mens inntekten i fjor var på 362.645 kroner.

– Jeg er nok litt over gjennomsnittet interessert i biler fra før av, så da ble det en skikkelig guttebil med en voksen motor, innrømmer han.

Det ble verken tur til Hawaii eller Seychellene da pengene kom inn på konto, men feriepotten ble utvilsomt romsligere.

– Vi har feriert i Risør de siste årene, og var faktisk på vei dit dagen etter jeg fikk beskjed om at jeg hadde vunnet. Så da ble det Risør med noen litt ekstra gode middager.

Skeptisk til skattelister

Han var skeptisk til offentliggjøring av skattelister tidligere, og er ikke mindre kritisk nå.

– Jeg har alltid tenkt at det er noe som hører privatlivet til, og at det burde være opp til hver enkelt hvordan man disponerer pengene sine. Så respekterer jeg selvsagt at det finnes forskjellige meninger om dette.

Skattelistene er interessant lesestoff for mange av oss.

Etter at nyheten om pengepremien ble kjent tirsdag morgen, har det allerede strømmet på med gratulasjoner – og noen spørsmål om bidrag.

De sistnevnte henvendelsene har han takket høflig nei til å etterkomme.

– Jeg må jo bare forklare at jeg ikke har anledning til å hjelpe alle som spør, og det håper jeg folk forstår.

Også lurer du kanskje på om han vil fortsette å spille Lotto?

– Ja, jeg må fortsatt levere inn en kupong i uka. Nå vet jeg jo at det faktisk går an å vinne.

