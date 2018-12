Mange barn i Norge har så mye at de ikke klarer å bestemme seg for hva de skal skrive på ønskelista. For andre handler det om å få noe under juletreet i det hele tatt.

Ønsker seg det andre tar som en selvfølge

Det er tilbakemeldingen fra Røde Kors, som i samarbeid med Grenland Rotary har satt opp et eget ønsketre der familier gjennom barnehager, skoler og helsesøster kan komme med anonyme ønsker til jul i Porsgrunn.

En fem år gammel gutt ønsker seg sko. Ett av flere eksempler på at mange familier ønsker seg det absolutt nødvendige til jul. Foto: Nils Skumsvoll

Hvem som helst kan plukke med seg den lappen de selv vil, kjøpe gaven, og levere den inn for å oppfylle ønsket til et fremmed barn eller en familie i nærmiljøet.

Bare i Porsgrunn har de hengt opp mer enn 600 ønsker i år.

Morsmelkerstatning, klær og helt vanlige toalettsaker er blant gavene barn og voksne ønsker seg under treet.

Utenfor samlingsstedet Henrys hus i Porsgrunn treffer vi ansatt Kjersti Veel Krauss og Heyam Shebib som jobber frivillig. De har ansvaret for å passe på treet, og fortelle forbipasserende om hva det handler om.

De synes det er synd at så mange familier sliter.

– Vi er jo mødre begge to. Det er vondt å tenke på at noen må ønske seg ting vi andre tar for gitt. Morsmelkerstatning for eksempel. Det sier jo sitt, mener Krauss.

– Overraskende mange

Barnefattigdommen i Norge har vært økende siden begynnelsen av 2000-tallet.

Fra 2013 økte antallet fra 84 000 til 100 000 i 2016. I Porsgrunn lever 11,1 prosent av barna i husholdninger med vedvarende lav inntekt.

Fattigdommen blant barn i Norge er nå høyere og vokser raskere enn fattigdom blant voksne, opplyser Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Line Mikalsen-Høiback i Porsgrunn Røde Kors er overrasket over hvor mange som sliter med å få endene til å møtes.

Line Mikalsen-Høiback ved ønsketreet i Porsgrunn. Foto: Bjørn Runar Foss Sodeland

– Vi visste jo at mange har dårlig råd, men at behovet var så stort, kom likevel som en overraskelse, sier hun.

De startet med ønsketreet i fjor, men har allerede merket at det er en økning av barn med ekstra behov.

– Det er hjerteskjærende å se mange av ønskene. Kontrastene blir så store.

Hun tror forskjellene er større enn mange er klar over.

– Mange foreldre skjermer barna sine.

Hun tror forskjellene merkes ekstra godt på denne tiden av året.

– Det er juleavslutninger og alt mulig. Det skal jo være gratis, men i praksis er det mye av det som koster likevel, med en tier her og en tjuekroning der. Heldigvis er det mange som oppfyller ønskene som henger på treet.