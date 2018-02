Laurdag fekk det norske laget i mixed curling bronsemedaljen dei skulle fått for ei dryg veke sidan etter at OUR mista medaljen i Pyeongchang. I 2003, drygt 600 dagar etter OL i Salt Lake City, fekk Frode Estil og Thomas Alsgaard sine gullmedaljar frå tremila, etter at Johann Mühlegg vart teke i doping.

Men ingen av dei "slår" Anders Haugen frå Bø i Telemark, som fyrst i 1974, femti år etter hopprennet i OL i Chamonix fekk bronsemedaljen han skulle hatt.

Internasjonale reaksjonar

Det var rett nok ikkje doping som var årsaka til at nordmannen, som konkurrerte for USA, måtte vente så lenge på medaljen han hadde fortent. Det skuldast ein reknefeil av dei franske OL-arrangørane.

– Alle såg at Haugen hoppa lengst. Likevel fekk Thorleif Haug bronsemedaljen, seier journalist og forfattar av boka "De kalde lekene", Halvor Kleppen.

Fleire nasjonar reagerte på at medaljen gjekk til Noreg og ikkje til USA, men den norske idrettsleiaren Oscar Hammerstad meinte dette berre synte at utlendingar ikkje hadde greie på skisport.

Thorleif Haug reiste difor heim med bronsemedaljen om halsen.

Brørne Anders og Hans Haugen var idrettsheltar i USA der dei sette ei mengd rekordar. Foto: Utlånt av Halvor Kleppen

Arrangørtabbe

Mange år seinare fatta skihistorikar og lektor Jakob Vaage interesse for saka. Han var i tillegg hoppdommar, og fann ut at dei franske OL-arrangørane hadde gjort ei tabbe.

– Det synte seg at namna Haug og Haugen hade vorte forveksla, seier Kleppen.

Det var forklaringa på at feil mann fekk bronsemedaljen i 1924. Heldigvis var det framleis tid til at rett mann fekk den heideren han fortente. I 1974, ti år før han døydde, fekk Anders Haugen omsider bronsemedaljen sin, 50 år for seint.

Han hoppa, gjekk langrenn og var ein skikunstnar. Foto: Utlånt av Halvor Kleppen

– Han fekk den av dottera til Thorleif Haug under ein seremoni på skimuseet i Holmenkollen, og tårene rann frå den gamle skihelten, seier Halvor Kleppen.

Einaste amerikanske medaljen i hopp

Framleis er bronsemedaljen til Anders Haugen den einaste olympiske medaljen USA har tatt i hopp. Sjølv om det ikkje vart fleire OL-medaljar, markerte Anders og broren Lars seg stort i amerikansk skisport.

– Dei utvandra til USA i 1909, og sette eit utal amerikanske rekordar. Skihopping vart sett på som så spektakulært at Haugen også vart ein attraksjon på sirkus, fortel forfattaren.

I 1963 vart Haugen også innlemma i det amerikanske skiforbundets Hall of Fame.