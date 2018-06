Fra 2016 til 2017 økte antall innmeldte ulykkesuhell hos If og Europeiske med 30 prosent, sier informasjonsdirektør hos IF- og Europeiske skadeforsikring, Jon Berge.

– Majoriteten av disse er fra de yngste aldersgruppene opp til 21 år.

ULYKKER: Informasjonsdirektør hos IF- og Europeiske skadeforsikring, Jon Berge, forteller at unge sier unge oftere blir utsatt for ulykker og eldre blir oftere utsatt for sykdom når de er på ferie. Foto: NRK

Sammenlignet med de eldre, viser utviklingen at de unge tar større risiko når de er på ferie. Forsikringsselskapene ser en økning i uhell knyttet til risikofylte aktiviteter, som kjøring på motorsykkel, ATV, vannsport og ekstremsport. De eldre blir i større grad rammet av sykdom når de er i utlandet.

NRK har vært i kontakt med flere forsikringsselskaper som bekrefter at de ser samme utvikling.

– Kan gå vilt for seg

Forsikringsselskapene får også inn flere meldinger om for høyt alkoholinntak, eller at noen har blitt utsatt for å ha fått narkotika i drinken.

– Det er ingen tvil om at det er mange som havner i situasjoner der det har gått vilt for seg når de er på ferie, sier Berge.

Mange reiser på sydenferie uten foresatte for første gang, og er ikke forberedt på hva som møter dem. Tilgangen på rusmidler er også større enn i Norge, og Berge forklarer at de får inn forsikringskrav etter alvorlige hendelser med neddoping og voldtekt hvert år.

– Av alle sakene vi får inn er det heldigvis en liten menge av disse sakene, men de få vi får inn er veldig alvorlige, sier Berge.

Politiet: – Hold sammen

HOLD SAMMEN: Geir Oustorp, seksjonsleder for forebyggende i politiet, avdeling Buskerud, mener det er viktig at ungdom passer på hverandre når de er på tur. Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Politiet har en klar oppfordring til unge som reiser på ferie uten foreldre.

– Hold sammen med de du er på ferie med, det tror jeg er det viktigste, sier seksjonsleder for forebyggende, avdeling Buskerud, Geir Oustorp.

Oustorp forklarer at tilgangen til alkohol og andre rusmidler i utlandet er noe helt annet enn i Norge, der er det fri flyt. Han forteller at det fort kan skjer mye rart som sikkert er kjempegøy der og da, men som man angrer på når man blir edru.

– Det er viktig å passe på hva man får i seg og igjen det å holde sammen, sier Oustorp.

Må ha bekreftelse fra foreldre

BEKREFTELSE: Informasjonssjef i Ving, forteller at alle barn under 18 må ha bekreftelse fra en foresatt for å kunne dra på ferie alene. Foto: PRESSEFOTO / VING

Reiseselskapene Apollo og Ving, forteller til NRK at unge under 18 år må ha med bekreftelse fra foreldre for å få lov til å dra på reise alene.

– Det er for å forsikre oss om at det er greit for foreldrene at barn under 18 reiser på ferie. Så lenge foreldrene syns det er greit, så kan barna reise med oss, sier informasjonssjef i Ving, Siri Røhr-Staff.