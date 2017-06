Odd vant lokaloppgjøret

Da Pors-spiller Tobias Lauritsen stanget inn 1–1 like før pause, var det stor spenning foran andre omgang av oppgjøret mellom Pors og Odd i cupens andre runde.

Uavgjort

Riku Riski var Odds målscorer i første omgang, da han banket inn ledelsen etter 23 minutter. Oppskriftsmessig ledelse, som det heter på sportsspråket.

Første omgang hadde likevel vært jevn, med et lite overtak til gjestene fra eliteserien. Men det var heller ikke ufortjent at Pors utlignet.

Like før hadde vertene hatt en enorm sjanse, der ballen bokstavelig talt rullet hele lengden på målstreken før Odd fikk rensket unna.

Odds andreomgang

Men i andre omgang ble drømmen om avansement på Vessia i Porsgrunn, raskt lagt i grus. Odds dyktige midtbanespiller Fredrik Oldrup Jensen satte inn ny ledelse til gjestene etter bare fem minutter, og tvang Pors til å jage etter igjen.

Og denne omgangen etterlot ingen tvil. Odd er fotballstorebror i Grenland. Skienslaget kjørte kampen, og fikk punktert kampen med Oliver Bergs scoring like før slutt.

Dermed endte kampen 1-3, og cupeventyret er over for Pors for i år. For Odd er nok en mine unngått på veien mot Ullevaal.