Odd Linus (13) masa i to år for å få bytte navn

Han ble født Linus, men i en alder av 11 år begynte Odd Linus å mase på mamma Gro om å få søke om navnebytte.

Han var så glad i fotballklubben Odd at han ønsket å hete det samme.

– Jeg var sikker på at ønsket kom til å gå over, så jeg sa at vi skulle vente til han var 13 år. Det har han minnet meg på ofte, så til slutt valgte jeg å si «ja». Lidenskapen hans for Odd har bare blitt større og større, sier Gro Bredesen.

Odd Linus drev egentlig med teater, men ble helfrelst av fotball da han en dag ble tatt med på kamp i Skien. For to uker siden kom godkjennelsen i posten; Linus var blitt til Odd Linus.

LIDENSKAP: Linus fikk til slutt lov av mamma Gro Bredesen til å bytte navn til Odd Linus. Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Moren: – Én grunn til at han fikk lov

Blant klassekameratene i Porsgrunn går 13-åringen under flere navn.

– Noen sier fortsatt «Linus», mens andre kalte meg «Odd Linus» lenge før jeg byttet navn. Jeg tror en del synes det er kult at jeg byttet.

Moren sier det var spesielt én god grunn til at han fikk lov til å bytte.

– Odd er et vanlig guttenavn. Han hadde ikke fått lov hvis det var et veldig unormalt navn. Dette var et ekstremt sterkt ønske, og da valgte vi å oppfylle det, sier Gro Bredesen.

Det var TA som først omtalte saken.

Odd: – Viser det unike engasjementet

Odds daglige leder er selvsagt over middels fornøyd med den trofaste supporteren.

– Dette er veldig gøy. Vi synes Odd Linus er en helt super fyr, samtidig som dette viser at fotballen har en helt unik evne til å engasjere, sier Einar Håndlykken til NRK.

– Det er ikke mange andre områder i samfunnet hvor følelsene er så sterke. Det skal vi forvalte til det beste for vårt nærmiljø, fortsetter Håndlykken.

Men hva gjør Odd Linus hvis han ikke er en like ihuga Odd-supporter om noen år?

– Det kommer aldri i verden til å skje, men i verste fall er det mulig å bytte tilbake, sier 13-åringen.