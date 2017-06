Odd-kapteinens støttebandasje er til salgs

Steffen Hagen fikk en strekkskade i forbindelse med cupkampen mot Fløy onsdag kveld. De siste dagene har han gått med kompresjonsbandasje.

BANDASJE-ANNONSEN: På Finn.no selges støttebandasjen med festene. Foto: Skjermdump fra Finn.no

Fredag kveld var han på besøk hos kamerat og Odd-supporter Espen Holm (31) i Skien.

– Jeg tok av meg bandasjen og glemte den igjen på kjøkkenbordet. Jeg følte at det var litt småfrekt å legge igjen bandasje på kjøkkenbordet, så jeg sendte melding og beklaget det, sier Steffen Hagen.

– Håper på budrunde

Hagen ba Espen Holm om å kaste bandasjen, men kameraten tok bilde av den og la den til salgs på Finn.no. Pris: 1000 kroner.

– Her er det mulighet til å skaffe et unikt produkt fra en av tidenes Odd-spillere. Han har aldri vært skada, og media skriver stadig om hvor mange kamper han har hatt på rad, sier Holm.

SPØKEFUGL OG ODD-SUPPORTER: Espen Holm med bandasjen han mener er et klenodium. Foto: NRK

Espen Holm sier at pengene selvfølgelig går til veldedige formål, et av Odds samarbeidsprosjekter.

– Sånn sett håper jeg det blir en budrunde her.

Gode tilbakemeldinger

Han sendte ut en Twitter-melding etter spøken, og han har fått en del reaksjoner på påfunnet.

– Flere har retweetet meldinga og folk har vært innom og kikka på annonsen, sier Holm.

Midtstopper og kaptein på Odd, Steffen Hagen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Steffen Hagen visste ikke om annonsen før bandasjen lå ute på salg. Han synes det er et morsomt stunt, men at prisen kanskje er vel høy.

– Jeg har jo vært skadet før. Jeg sto over en kamp for et par år siden, og en del kamper i 2013, sier Odds kaptein som ikke er fristet til å legge inn et bud sjøl.

– Jeg trenger den ikke lenger. I kveld skal jeg ta bilder av skaden og så får vi se hvor lang tid det tar før jeg er tilbake på banen.

– Billig bandasje hos Hagens makker

Mens Steffen Hagens støttebandasje står høyest i kurs blant Odd-spillerne, er Espen Holm klar på hvilke spillere som har de minst ettertraktede helseartiklene.

– Det må være makker til Steffen, Fredrik Semb Berge. Der er det så mye bandasjer etter hvert at de går nok bare for en femmer, sier Holm.