Odd er ute av Europacupen

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo mener Odd spilte imponerende trass i at de er ute.

– Vi spiller perfekt taktisk – egentlig i begge kampene. I dag var vi faktisk bedre enn Dinamo Zagreb.

Men Odd sleit med samme problem her som i eliteserien. Det er måltørke.

Det lyktes ikke selv om Odd hadde fordelen av å spille med 11 mot Dinamos 10 spillere de siste ti minuttene etter at Angelo Henriques fikk rødt kort.

– Akkurat som i eliteserien scorer vi ikke mål. Vi greier ikke å dytte den over streken selv når vi står på en meter, sier Fagermo.

Sammenlagt vant dermed det kroatiske laget 2–1 og er videre til neste runde i kvalifiseringa til Europaligaen.

Odd-keeper Sondre Rossbach gjorde noen solide redninger under kampen, og var skuffa etter kampen.

– Vi har dem i knestående i dag. De var slitne og vi hadde noen feite sjanser, men det var litt stang ut, og da kommer vi ikke videre dessverre.

Om han er neste spiller som kan bli solgt, vil han ikke si noe om.

– Nei, jeg tenker ikke på det under kampen, for å si det sånn.

Stillingskrig til pause

Til pause sto det 0–0 mellom Odd og Dinamo Zagreb. Det hadde til da vært stillingskrig mellom lagene, og Dinamo Zagreb virker så langt fornøyd.

Forrige kamp på Maksimir stadion i Zagreb endte med tap 2–1 mot hjemmelaget. Det ga likevel Odd et godt utgangspunkt for hjemmekampen i kveld. De hadde klart seg med seier 1–0 for å gå videre.

4270 tilskuere møtte opp for å se kampen i Skien.

I kveld blei det forsvinn for Odd eter møtet med Dinamo Zagreb i tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen. Foto: Jonas Sivertsen Fossing / NRK

11 «Bad Blue Boys» arrestert

Fanklubben til den kroatiske klubben «Bad Blue Boys » var på forhånd frykta og kjent for ikke å være de snilleste guttene i klassen, og politiet var høyst til stede med forsterka vakthold ved denne kampen.

11 kroatiske supportere blei pågrepet utenfor kjøpesenteret Lietorvet. Politiet bekrefta overfor Varden at disse tilhørte den fryktede supportergrupperingen «Bad Blue Boys».

De skal ha hatt på seg mye pyroteknisk materiale, og politiet kjørte demt il politihuset for å unngå at de fikk dette med seg inn på stadion.

De gikk dermed da også glipp av kampen.

For å vise sin tilstedeværelse sirklet også et politihelikopter torsdag ettermiddag og kveld over stadion.

Lokalt politi i Skien hadde også fått bistand av betydelige politiressurser fra andre steder.

Det blei ikke tatt noen sjanser, og på forhånd var det annonsert at et serveringssted utenfor Skagerak Arena skulle holde stengt.

I tillegg valgte flere butikkeiere i Skien sentrum å stenge tidligere.