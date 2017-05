OBS-varsel om store nedbørmengder flere steder i landet

Det slår vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt fast. Flere steder i landet har 17. mai-feiringen vært preget av nedbør og etter hvert oppholdsvær, noe som vil fortsette de nærmeste dagene.

– For Sør-Norge sin del er det mye nedbør på vei inn i morgen. Det er sendt ut obs-varsel om store nedbørsmengder i flere fylker, og i Sunnhordland og nord i Rogaland kan det bli opptil 60 millimeter enkelte steder. Også Agder, Telemark, Buskerud og vestlige deler av Oppland må belage seg på store mengder nedbør, sier hun til NTB.

Trønderflaks

Meteorolog Eldbjørg Moxnes spår bedre vær neste uke. Foto: PRIVAT

Fredag ser imidlertid regnbygene ut til å ta en etterlengtet pause, og hovedstaden kan muligens få en snarvisitt fra sola.

Det har vært en grå uke flere steder, men når vi kommer fram til fredagen ser det bedre ut.

– Regnbygene over Vestlandet passerer forbi etter hvert, og det blir bedre særlig i Møre og Romsdal og i Trøndelag. På Østlandet vil det fortsatt være litt spredt nedbør, sier Moxnes.

Trøndelag, som meteorologen utpekte som værvinnerne 17. mai, ser også ut til å vinne værlotteriet fremover. Lørdag kommer det inn nye regnbyger, men de ser ut til å så vidt gå klar av trøndelagsfylkene.

– Nedbøren kommer inn fra sør, så det ser ut som de går klar, sier Moxnes.

Grått i nord

Regn vil også prege Nord-Norge i dagene fremover, og i Øst-Finnmark kan det komme sludd allerede torsdag kveld.

Landsdelen har imidlertid vært heldigere tidligere i uka. I Finnmark er det mye bra vær fortsatt, og årets varmeste dager har vært målt alle steder unntatt i Harstad. Men det ligger et nedbørsområde midt i Nord-Norge som er på vei mot Tromsø, og temperaturene er på vei nedover, sier vakthavende meteorolog Gjermund Haugen til NTB.

Vestavind og kuling vil mest sannsynlig prege Nord-Norge også over i helgen, og det samme vil et lavtrykk som kommer over Grønland i retning Barentshavet som gir vestavind og litt nedbør.

Bedre lykke neste uke

Inn mot begynnelsen av neste uke ser det imidlertid ut som værsituasjonen vil bedre seg, selv om prognosene varierer noe.

– Den siste prognosen tyder på at det blir ganske fint neste uke og en del sol både mandag, tirsdag og onsdag. Akkurat dette er usikkert, men det blir ganske sikkert bedre vær, sier Moxnes, og legger til temperaturene vil nærme seg 20 grader på dagtid.

I nord vil de imidlertid være heldige dersom de opplever oppholdsvær og temperaturer over ti grader.

Prognosene er usikre, men det blir perioder med nedbør også neste uke.

– Det kan bli noen fine dager med temperatur opp mot ti grader, og noen med nedbør og temperaturer under ti, sier Haugen.