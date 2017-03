Ny rapport: – Krever omfattende tiltak mot skrantesyke

Det er hovedbudskapet i en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har gjennomført på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Skrantesyke (Chronic Wasting Disease (CWD)) er en dødelig prionsykdom som angriper nervesystemet og ble påvist hos et reinsdyr og to elger i Norge våren 2016. CWD kan ramme og spres mellom en rekke arter av hjortedyr. I Norge betyr det rein, elg, hjort og rådyr.

Må ha tiltak raskt

VKM konkluderer i sin risikovurdering med at omfattende og effektive tiltak raskt må settes i gang.

Tiltakene inkluderer blant annet å skyte alle dyr i et avgrenset område og legge området brakk i minst fem år. Andre tiltak er å fjerne saltslikkesteiner i områder hvor det er påvist skrantesyke samt å sette opp gjerder, gjete dyra, eller redusere bestandstettheten i randsonene.

– Om man er rask, grundig og heldig, og sykdommen ikke har rukket å spre seg til andre bestander, kan man da klare å utrydde den, sier komitémedlem Bjørnar Ytrehus.

Villreinforsker Olav Strand, hos Norsk institutt for naturforskning (NINA), har tidligere sagt til NRK at han frykter at dette er den største utfordringen norsk miljøforvaltning har stått overfor noen gang.

Et scenario der skrantesyken får spre seg fritt er i realiteten ikke et alternativ, mener Strand.

– Hvis vi ikke klarer denne store oppgaven, viser erfaringer fra Nord-Amerika at vi kan vente oss ei framtid som ikke er akseptabel, sier han.