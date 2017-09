Planleggingen av valgdag-sendingen har pågått lenge. Bare fem dager før valget samlet de tre mediene seg utenfor Ibsenhuset i Skien. Endelig skal de samarbeide på ett sted, istedenfor å sitte på hver sin tue og slåss for å få politikerne til å kjøre i skytteltrafikk fra redaksjon til redaksjon for å gi kommentarer.

Redaktørene Ove Mellingen og Tom Erik Thorsen skal bistå med ekspertanalyser både før, under og etter at stemmene er talt opp. Foto: Roald Marker / NRK

– Jeg tror det er bra for alle at vi slår sammen ressursene og kompetansen vi har, sier Tom Erik Thorsen, ansvarlig redaktør i Varden. Han skal sitte i et ekspertpanel sammen med TA-redaktør Ove Mellingen.

– Ja, og demokratiet er så viktig å verne om at når de tre største redaksjonene i fylket slår seg sammen, er det bra, sier Mellingen. Det blir morsomt å være sammen med Varden og NRK den kvelden.

Eget ekspertpanel

Det blir altså en felles valgvake med alle de politiske partiene i Peer Gynt salen i Ibsenhuset. Der blir det satt opp småbord og politikerne kan følge med på valgresultatene via TV-skjermer satt ut i salen. Tom Erik Thorsen og Ove Mellingen skal følge med på nett og gi analyser etter hvert som resultatene tikker inn. Mellingen gleder seg:

– Tom Erik og jeg snakker godt sammen, så vi får nok noe meningsfylt ut av dette. sier han.

– Det avgjørende er når resultatene kommer og i hvilken fasong. I år er det så jevnt og spennende at det blir en festaften, sier Varden-redaktør Thorsen.

Det blir to programledere under sendingen. Når Christina Førli Aas har gjort ferdig et intervju, står Even Skårberg Aarnes klar med neste politiker. Foto: Roald Marker / NRK

NRK stiller også med et stort mannskap. For å avvikle denne nesten tre timer lange direktesendingen, trengs det fotografer, lydfolk, produsenter og grafikere. Bak kamera stiller det hele 9 personer, mens det foran kamera blir to programledere.

– Målet er å gi en sending med informasjon og løpende oppdatering av resultatene. Kanskje kan vi vise andre sider av politikerne også. De har gått gjennom en tøff valgkamp og er trøtte, spente og noen blir skuffa, andre blir glade, sier Even Skårberg Aarnes.

Sending for politiske nerder?

Christina Førli Aas skal sammen med Even lede programmet og tror de fleste vil følge med på NRK1 fra Oslo.

– Dette er for folk som er spesielt interessert i politikk. Men jeg håper jo folk følger med både på NRK 1 og på vår sending via nett.

– Jeg er ikke enig i at dette er for dem som er spesielt interessert i politikk, sier Tom Erik Thorsen. Denne kvelden blir det avgjort hvem som skal sitte på Stortinget for Telemark de neste fire åra. Det er interessant for de aller fleste.

Valgvaken fra Ibsenhuset kan sees på nettsidene til NRK Telemark, Varden og TA fra 20.45 til 23.30.