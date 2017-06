Odd Nerdrum malte portrettet på 60-tallet. I 2011 skulle kunstverket på utstilling, det ble fraktet fra Frankrike til Sverige. På reisen ble maleriet stjålet uten noen spor av tyven.

– Alle trodde det var vekk for alltid, sier frilans kurator Katrine Danielsen.

Lagt igjen en beskjed

Nerdrumfamilien fikk beskjed om at portrettet var levert hos politiet i Oslo. Uten noe mer forklaring på hva som kan ha skjedd. Maleriet ble hentet og etterforskningen av saken ble avsluttet.

Danielsen forteller at da maleriet var kommet til rette ble det oppdaget at det var skrevet en beskjed på baksiden. Beskjeden ble trolig skrevet av tyven selv.

Dette er beskjeden som trolig er skrevet av tyven. Foto: Anniken Sanna / NRK

– Det er en veldig spesiell historie, det er vanskelig å forstå hva som skjedde, sier Danielsen.

Kan bli ditt

Nå befinner maleriet seg i Ibsenhuset i Skien, det er i forbindelse med en utstilling gjennom Stiftelsen Nerdrumskolen. Bilde har en pris på over en halv million pluss moms.

På utstillingen er det seks malerier og flere trykk som blir stilt frem, alle er til salgs for publikum. To av maleriene er portrett av familiemedlemmer til Nerdrum. Et maleri med sønnen og et annet med kone og barn.

– Vi syns det er kjempestas at vi har fått Odd Nerdrum inn i huset vårt på utstilling, sier styreleder for Skien kunstforening Eva Ebersten Ulvin

Styreleder for Skien kunstforening Eva Ebersten Ulvin syns utstillingen er kjempestas. Foto: Anniken Sanna / NRK

Det er mange år siden Odd Nerdrum har stilt ut i Norge. Etter det Skien kunstforening vet er det ingen planer om videre utstillinger i fremtiden.

– Det er en unik mulighet til å se maleriene, og det har ikke skjedd før at vanlig publikum kan komme å kjøpe bilder av Nerdrum, forteller Ulvin.